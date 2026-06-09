فاش شده است که قانون اطلاعاتی سال ۲۰۲۷ آمریکا می‌تواند جایگاه اسرائیل را در ساختار تبادل اطلاعات واشنگتن به سطحی بی‌سابقه ارتقاء دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت ، آمریکا در حال پیشبرد قانونی است که به طور قابل توجهی اشتراک‌گذاری اطلاعات جاسوسی با رژیم تروریستی اسرائیل را گسترش می‌دهد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این اقدام «آمریکا را از نظر قانونی به کشوری که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است، پیوند می‌دهد» و تاکید کرد که «گسترش اجباری روابط نزدیک با اسرائیل، به افرادی مانند بنیامین نتانیاهو، که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده است، دسترسی به حساس‌ترین اسرار موجود در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را می‌دهد.»

این روزنامه توضیح داد که تصویب این قانون در کنگره با حمایت هر دو حزب در حال انجام است. قانون پیشنهادی، قانون مجوز اطلاعاتی برای سال مالی ۲۰۲۷، تقریبا شامل ۲۰۰ صفحه است.

به گزارش ایندیپندنت، اگر این طرح تصویب شود، که تقریبا قطعی است، «اسرائیل و آمریکا عملا در زمینه تبادل اطلاعات محرمانه به یک کشور تبدیل خواهند شد و این امر تنها از طریق رای‌گیری در کنگره امکان‌پذیر است.»

این در حالی است که به گفته نیویورک تایمز، پنتاگون «به میلیون‌ها نفر از کارمندان خود هشدار داده است که اسرائیل در حال انجام فعالیت‌های جاسوسی خصمانه علیه آمریکا است».

طبق قانون پیشنهادی، تبادل اطلاعات جاسوسی تحت بندی فرعی شامل تبادل اطلاعات مربوط به تهدیدات امنیت سایبری، تروریسم، فرار از تحریم‌ها، برنامه‌ها و نیات بازیگران دولتی و غیردولتی، گسترش فناوری‌های خصمانه، تهدیدات موشکی، سیستم‌های هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک، آگاهی از حریم هوایی و فضا و سایر تهدیدات هوایی مربوط به دفاع از رژیم تروریستی اسرائیل، نیروها و منافع آمریکا در منطقه و شرکای امنیتی منطقه‌ای می‌شود.

این امر عملا به استقلال سازمان سیا، آژانس امنیت ملی آمریکا، اف‌بی‌آی و بسیاری دیگر از سازمان‌های امنیتی آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل پایان می‌دهد.

علاوه بر این، مشخص نیست که آمریکا، اگر اصلا چنین امکانی داشته باشد، چگونه قادر خواهد بود از اطلاعاتی که از سرویس اطلاعاتی انگلیس ام‌آی‌۶ و ستاد ارتباطات دولتی (GCHQ) به دست می‌آورد، علاوه بر اطلاعات جاسوسی الکترونیکی که توسط رهبران و جاسوسان اسرائیل به دست می‌آید، محافظت کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، سازمان سیا ، موساد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
کلا سازمانهای جاسوسی کل اروپا و آمریکا در اختیار اسراییلن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
با پایان استقلال اطلاعاتی آمریکا رسماً آمریکا نابود و ایران پیروز بحمداله میدان شد
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۷:۳۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام
الان تا امریکا درگیره جام جهانیه به یه بهانه ای اسراییل رو بشدت بزنیم مثلا زدن جنوب لبنان هم انتقام میگیریم هم بشدت ضعیف تر میشه و از داخل دچار مشکل میشه . البته تاوان داره ولی ارزشش رو داره ما که درگیر این جنگ شدیم بهتره ضربه چشم ابدی بگیریم . امریکا با اسراییل بعد جام جهانی میان سراغمون . الان اسراییل رو داغون کنیم .
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۲۰:۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
باید بشینیم همه لبنان و بترکونه بعد منتظر باشیم ضاحیه روبزنه معلوم نیست چکارمیکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نتان خطرناکه ترامپ !
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