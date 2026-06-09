باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نیک‌روش ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت:گمرک خسروی با اختصاص ۳۱ درصد از کل ارزش و ۳۴ درصد از وزن کالا‌های صادراتی، بیشترین سهم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

او حجم صادرات از مرز خسروی در این بازه زمانی را ۱۰۳ میلیون و ۶۷۲ هزار دلار به وزن ۳۷۶ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد: گمرک سومار نیز با صادرات ۱۰۳ میلیون و ۶۶۶ هزار دلار کالا به وزن ۲۸۷ هزار تن، سهم ۳۱ درصدی از ارزش و ۲۶ درصدی از وزن کل صادرات استان را کسب کرده و در جایگاه دوم ایستاده است.

وی گفت: گمرک پرویزخان نیز با صادرات ۱۰۲ میلیون دلار کالا به وزن ۳۰۶ هزار و ۴۸۲ تن، رتبه سوم را به خود اختصاص داد؛ سهم این گمرک از مجموع صادرات استان ۳۰ درصد از نظر ارزش و ۲۸ درصد از نظر وزن بوده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه همچنین به فعالیت سایر مرز‌ها اشاره کرد و افزود: گمرک شیخ‌صله با صادرات ۱۷ میلیون دلار کالا به وزن ۶۱ هزار تُن (۵ درصد سهم ارزشی) و گمرک شوشمی با صادرات هفت میلیون دلار به وزن ۶۶ هزار تُن (۲ درصد سهم ارزشی)، در رده‌های بعدی قرار دارند.

نیک‌روش به اقلام عمده صادراتی از مرز‌های استان اشاره کرد و ادامه داد: رب گوجه‌فرنگی، گوجه‌فرنگی، شمش آهن، کود شیمیایی اوره، شیرخشک، سنگ مرمریت، پیاز، هندوانه و کلم بروکلی از جمله مهم‌ترین کالا‌هایی بودند که در ۲ ماهه نخست سال جاری از طریق گمرکات استان به مقصد کشور‌های هدف (عمدتا عراق) صادر شده‌اند.