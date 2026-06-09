مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نهاد ناظر در تلاش است رعایت انصاف در همه جنبه‌های معاملاتی را در بالاترین سطح ممکن تضمین و از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قادر معصومی خانقاه با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برخط (OMS) و میزان رعایت الزامات اعلامی سازمان بورس گفت: در روز‌های اخیر شائبه‌هایی در بازار درباره عملکرد برخی از این نهاد‌ها مطرح شده که این موضوع در ۲ بخش مجزا قابل بررسی و توضیح است.

او با اشاره به بخش اول موضوع، یعنی بازه زمانی پیش‌گشایش، توضیح داد: تعدادی از شرکت‌های کارگزاری در چند صدم ثانیه منتهی به شروع بازه زمانی پیش گشایش (۰۸:۴۵)، به ارسال سفارش خرید/فروش به سمت هسته معاملات اقدام می‌کنند که با توجه به بسته بودن گروه نماد مربوط، این سفارش‌ها را هسته معاملات ریجکت می‌کند که این موضوع باعث ایجاد بار مضاعف روی هسته معاملات و به تبع آن کاهش کارایی کنترل‌های روتین آن می‌شود. این سفارش‌ها حسب موقعیت بازار، در هر ۲ سمت خرید/فروش ارسال می‌شوند.

معصومی خانقاه گفت: بخش دوم به بازه زمانی پس از اتمام جلسه معاملاتی مربوط است. چنان‌که در بررسی سفارش‌های ثبت‌شده در برخی روزها، تعداد معدودی سفارش با زمان ثبت بعد از ساعت ۱۲:۳۰ در هسته معاملات مشاهده شده که این امر گواه رعایت نشدن دقیق مفاد ابلاغیه «ممنوعیت ایجاد/ویرایش سفارش معتبر تا تاریخ/معتبر تا لغو بعد از اتمام جلسه معاملاتی» است.

او تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با بهره‌گیری از ابزار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ضمن رصد مداوم این رویداد‌ها و برخورد انضباطی با خاطیان، در تلاش است رعایت انصاف در همه جنبه‌های معاملاتی را در بالاترین سطح ممکن تضمین و از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

برچسب ها: سازمان بورس ، سرمایه گذاران
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