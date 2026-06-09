باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «آنها مرا دوست داشتند»، در جشنواره بینالمللی World Music & Independent Film Festival که از ۳۰ آوریل تا ۲ می در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد، جایزه بهترین تدوین را برای زهره احمدیتوچایی به دست آورد.
«آنها مرا دوست داشتند» همچنین در ادامه حضورهای جهانی خود به بخش مسابقه بیستوهفتمین دوره جشنواره Rainbow International Film Festival لندن راه یافته است. این جشنواره از ۱۷ تا ۲۳ می برگزار شد.
این فیلم در هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم آمیکورتی ایتالیا نیز حضور خواهد داشت؛ رویدادی که از دوم تا هفتم ژوئن برگزار میشود.
پیش از این نیز «آنها مرا دوست داشتند» در بیستونهمین دوره جشنواره بینالمللی آونکا پرتغال موفق به کسب چهار جایزه شامل بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم (تقدیرنامه هیأت داوران)، بهترین بازیگر زن نقش مکمل و جایزه دن کیشوت شده بود و از آثار مورد توجه این دوره به شمار میرفت.
پخش بینالمللی «آنها مرا دوست داشتند» برعهده «مینروا فیلم» با مدیریت الهه گودرزی است. تهیهکنندگی اجرایی و سرمایهگذاری این پروژه را نیز ایرج رحمانی برعهده دارد.