باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، روز سه‌شنبه در نشست خبری وزیر ارتباطات درباره آخرین وضعیت اینترنت کشور گفت: پس از بازگشایی تدریجی شبکه، میزان ترافیک اینترنت روندی افزایشی داشته و در حال حاضر به ۷۸ درصد سطح ثبت‌شده در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در دو تا سه روز نخست پس از بازگشایی اینترنت، اختلال‌هایی در شبکه وجود داشت، افزود: به‌تدریج شرایط پایدارتری بر شبکه حاکم شده و علاوه بر رشد روزانه ترافیک، کیفیت سرویس‌ها نیز به‌صورت مستمر تحت پایش قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاهش تدریجی محدودیت‌های اعمال‌شده خبر داد و اظهار داشت: بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از ملاحظاتی خارج از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات بوده که اکنون روند رفع آنها آغاز شده است.

اکبری با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ هزار دامنه برتر جهان به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی قابل دسترسی نیست، تصریح کرد: اتصال اینترنت دیتاسنتر‌ها نیز طی هفته گذشته برقرار شده و فرآیند بازگشت کامل خدمات همچنان ادامه دارد.

وی درباره عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اینترنت گفت: کیفیت خدمات دریافتی کاربران به عوامل متعددی بستگی دارد و فیلترینگ و تحریم‌ها نیز در این زمینه نقش دارند.

به گفته او، کاربران ایرانی علاوه بر محدودیت‌های داخلی، به دلیل محدودیت‌های خارجی ناچار به استفاده از ابزار‌های تغییر آی‌پی هستند و این موضوع همواره از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه افزود: با وجود افزایش ترافیک مصرفی نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری متناسب با این رشد، به‌ویژه در لایه دسترسی، انجام نشده و این موضوع یکی از چالش‌های موجود در حوزه کیفیت خدمات محسوب می‌شود.

در ادامه این نشست، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که اپراتور‌ها بر اساس تعهدات مندرج در پروانه‌های فرکانسی خود موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۷، ۷۵ درصد شبکه کشور را به فناوری نسل پنجم ارتباطات (G5) مجهز کنند. اجرای این تعهدات تحت نظارت مستقیم رگولاتوری قرار دارد.

فتاحی همچنین با اشاره به محدودیت منابع فرکانسی کشور گفت: بخش عمده فرکانس‌های رسمی پیش از این واگذار شده و منابع موجود تقریباً به مرحله اشباع رسیده‌اند؛ موضوعی که توسعه شبکه‌های ارتباطی سیار را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

معاون وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: برخلاف الگوی رایج در بسیاری از کشور‌های جهان که بار اصلی ترافیک بر دوش شبکه ثابت است، در ایران به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های ارتباطات ثابت و توسعه گسترده شبکه سیار، بخش قابل توجهی از ترافیک کشور از طریق شبکه‌های سیار منتقل می‌شود.