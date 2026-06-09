مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از رفع تدریجی برخی محدودیت‌ها و ادامه روند بازگشت خدمات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، روز سه‌شنبه در نشست خبری وزیر ارتباطات درباره آخرین وضعیت اینترنت کشور گفت: پس از بازگشایی تدریجی شبکه، میزان ترافیک اینترنت روندی افزایشی داشته و در حال حاضر به ۷۸ درصد سطح ثبت‌شده در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در دو تا سه روز نخست پس از بازگشایی اینترنت، اختلال‌هایی در شبکه وجود داشت، افزود: به‌تدریج شرایط پایدارتری بر شبکه حاکم شده و علاوه بر رشد روزانه ترافیک، کیفیت سرویس‌ها نیز به‌صورت مستمر تحت پایش قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از کاهش تدریجی محدودیت‌های اعمال‌شده خبر داد و اظهار داشت: بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از ملاحظاتی خارج از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات بوده که اکنون روند رفع آنها آغاز شده است.

اکبری با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰ هزار دامنه برتر جهان به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی قابل دسترسی نیست، تصریح کرد: اتصال اینترنت دیتاسنتر‌ها نیز طی هفته گذشته برقرار شده و فرآیند بازگشت کامل خدمات همچنان ادامه دارد.

وی درباره عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اینترنت گفت: کیفیت خدمات دریافتی کاربران به عوامل متعددی بستگی دارد و فیلترینگ و تحریم‌ها نیز در این زمینه نقش دارند.

 به گفته او، کاربران ایرانی علاوه بر محدودیت‌های داخلی، به دلیل محدودیت‌های خارجی ناچار به استفاده از ابزار‌های تغییر آی‌پی هستند و این موضوع همواره از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه افزود: با وجود افزایش ترافیک مصرفی نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری متناسب با این رشد، به‌ویژه در لایه دسترسی، انجام نشده و این موضوع یکی از چالش‌های موجود در حوزه کیفیت خدمات محسوب می‌شود.

در ادامه این نشست، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که اپراتور‌ها بر اساس تعهدات مندرج در پروانه‌های فرکانسی خود موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۷، ۷۵ درصد شبکه کشور را به فناوری نسل پنجم ارتباطات (G5) مجهز کنند. اجرای این تعهدات تحت نظارت مستقیم رگولاتوری قرار دارد.

فتاحی همچنین با اشاره به محدودیت منابع فرکانسی کشور گفت: بخش عمده فرکانس‌های رسمی پیش از این واگذار شده و منابع موجود تقریباً به مرحله اشباع رسیده‌اند؛ موضوعی که توسعه شبکه‌های ارتباطی سیار را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

معاون وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: برخلاف الگوی رایج در بسیاری از کشور‌های جهان که بار اصلی ترافیک بر دوش شبکه ثابت است، در ایران به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های ارتباطات ثابت و توسعه گسترده شبکه سیار، بخش قابل توجهی از ترافیک کشور از طریق شبکه‌های سیار منتقل می‌شود.

برچسب ها: اینترنت ، زیرساخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
لوله آب ضخیم تر شده
اما چه فایده خروجی آب اندازه چشمه نزدیک به خشک هست
مصداق اینترنت 5g با کیفیت 3g هست
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چین و روسیه و حتی اروپا هم با اون عظمتشون همچین اجازه ای به مردمشون نمیدن
۹
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت وصل نیست فقط اسمش اینه که وصله ، همش قطعه
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این اینترنت نیست اقایان پهنای باند اینقدر پایین آوردن که هیچی درست حسابی باز نمیشه ، واقعا متاسفم
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگه ثابت شده این 5G و بالاترش سرطانزاس چه اصراری هست که از 4G بیشتر بشه!؟!
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ایرانسل که سرعتش فاجعه هست
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
حتی app خودشم بسختی باز میشه، باید چندبار تلاش مجدد بزنی تا نرم‌افزار ایرانسل با نت خود ایرانسل باز بشه......
چه گویم که ناگفتنم بهتر است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
کشورهای دنیا دارن G6 استفاده میکنند شما ها دارید میگید تا سال 1407 هفتاد و پنج درصد G5 پوشش میدید.واقعا به کجا چنین شتابان!؟
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نباشه بهتره سرطانزاس چند تا مقاله خارج از رسانه های اصلیم بخون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خجالت بکشید با این وضعی که درست کردید
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فیلترینگ را بر چینید تا دیگه نیازی به وی‌پی‌ان نباشد و در همین راستا ضریب امنیتی کاربران ایرانی رایانه سپهر (فضای مجازی) بالاتر رود
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
۲۰۲۰ از امروز صبح دوباره شده نت داخلی ، حتی گوگل هم باز نمیشه
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۹:۱۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
از تمام مسئولین که سه ماه تمام کنار مردم بودند تا حقمون از اینترنت جهانی رو پس بگیریم، تشکر میکنیم. متاسفانه خیلی ها کسب و کار اینترنتی شون نابود شد. یکیش من که ۵ سال زحمتم به باد رفت و سایت مشهور خودم را از دست دادم.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دروغه از روزی که اعلام کردن اینترنت بین الملل وصل شده تا الان من هنوز نتونستم فایلامو توی تلگرام سیو کنم چون نمیشه وصل شد گاهی چند ثانیه وصل میشه دوباره قطع میشه
ای کاش کمی برای مردم ارزش‌ قائل می‌شدن و درک می‌کردن که وجود اینترنت لازمه زندگیه من که به زعم خودم به هیچ عنوان نمی‌بخشمشون
۲
۵
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Poland
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
این اختلال برای چیه ؟
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اینجا ایرانه بی اختلال گیرت نمیاد چیزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تشکر از وزیر ارتباط و آقای پزشکیان 🥰🥰🥰
۱۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چه تشکری؟؟؟ برای حق خودت تشکر می‌کنی؟ متاسفم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تشکر از شما دوست بسیار مودب و مرموز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بنظرم دیگه وقتشه به رفع فیلتر بعضی اپلیکیشن های کاربردی فکر کرد مثل یوتوب که در زمینه آموزشی خیلی کاربردی هست من خودم با یوتوب چند ساله زبان انگلیسی و خیاطی یادگرفتم رایگان
۱
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
عزیزم خیاطی رو از چه کانالی یاد گرفتید مرسی من عاشق خیاطی هستم اما وقت کلاس رفتن در طی روز ندارم
۱۲
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