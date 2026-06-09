باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر این استان در حوزه کشاورزی، از جایگاه برجسته فارس در صادرات محصولات غیرنفتی سخن گفت و اظهار کرد: این استان با تولید سالانه ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۰۵ تن محصول، رتبه دوم تولیدات باغی کشور را به خود اختصاص داده است.

او افزود: تنوع اقلیمی، گستردگی اراضی کشاورزی و پیشینه دیرینه در باغداری، فارس را به یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی ایران تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: هم اینک محصولات باغی استان فارس به کشور‌های متعددی از جمله پاکستان، امارات، عراق، ازبکستان، افغانستان، عمان، ترکمنستان، قطر و کویت صادر می‌شود.

بهجت حقیقی تأکید کرد که سبد صادراتی این استان تنوع گسترده‌ای از محصولات باغی را در بر می‌گیرد: از میوه‌هایی مانند سیب، انار، انگور، مرکبات، لیموترش، لیموشیرین، خرما، بادام، زردآلو و آلو گرفته تا خشکبار و فرآورده‌هایی نظیر انجیر خشک، پسته، کشمش، گل محمدی، شیرین‌بیان، زعفران، آویشن و نیز انواع محصولات گلخانه‌ای.

او با تأکید بر کیفیت بالای محصولات فارس و تنوع فصلی برداشت، اضافه کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نزدیکی به بنادر جنوبی کشور، بستری مناسب برای افزایش رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده محصولات این استان در بازار‌های جهانی فراهم آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یادآور شد: توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی و ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.