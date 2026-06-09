باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کیال فرماندار سرایان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: شهرستان سرایان در استان با گذشت حدود دو دهه، تازه تأسیس است؛ معادن بنتونیت، گردشگری کوهستانی و گردشگری کویر از جمله ظرفیت‌های این شهرستان است.

او افزود: آسمان کویر سه قلعه ثبت ملی شده و گردشگران بیشتری به این نقطه خواهند آمد و به عنوان تاریک‌ترین آسمانِ شب معروف است؛ اقامتگاه‌های کویری و بوم‌گردی‌های مناسبی نیز در این منطقه داریم.

کیال بیان کرد: شهرستان در حوزه صنایع دستی نیز فعال است، در روستا‌ها فعالیت‌های زیادی از جمله قالیبافی، خیاطی، خطاطی و سایر فعالیت‌های مرتبط انجام می‌شود؛ حمایت‌هایی در این مورد چه در حوزه تسهیلات، تسهیل فروش محصولات، بازارچه‌ها و شناساندن این هنر به گردشگران می بایست انجام شود.

فرماندار سرایان ادامه داد: فعالین صنایع دستی کار‌های خوبی انجام دادند، وظیفه ما این است در زیرساخت‌ها مثل راه، گاز و ... کمک کنیم، برنامه‌هایی در این مورد داریم که امیدواریم با توجه به شرایط بتوانیم هرچه زود‌تر به این امر مهم بپردازیم.

او عنوان کرد: حوزه معادن و حوزه بنتونیت از حوزه‌هایی است که کار خیلی دارد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی فعالیت دارند، اما با توجه به ظرفیت بنتونیت، به آنچه باید و شاید نیاز است نرسیدیم، می‌بایست طرح جامع شهرستان را با استفاده از نظر متخصصین آماده کنیم و طرح جامع معادن شهرستان آماده شود، زیرا هر چه از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت فرآوری برویم هم بازار رونق پیدا می‌کند و توسعه شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

کیال تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های شهرستان، کشاورزی و دامداری است؛ بحث پسته و زیره همیشه مطرح بوده است، در سال‌های اخیر ترمینال‌های ضبط پسته افزایش پیدا کرده، باید با کمک بخش خصوصی فرآوری این محصول را افزایش دهیم.

فرماندار سرایان اظهار کرد: خشکسالی‌های اخیر لطمه جبران ناپذیری به شهرستان زده است، یکی از معضلات جدی شهرستان شده که به دنبال آن چاه‌های مدیریت بحران در حال حفر است.

او گفت: در حوزه مسکن ملی سه فاز داریم که دو فاز به طور کامل انجام شده و فاز بعدی در حال انجام است؛ در طرح جوانی جمعیت زمین‌ها تأمین و قرعه کشی در حال انجام است البته باتوجه به درخواست‌ها نیاز به الحاق زمین بیشتری است.

کیال افزود: حوزه بهداشت و درمان و افزایش فضای درمانی و بیمارستان از دغدغه‌های مردم ما است، دنبال اخذ مجوز ماده ۲۳ تأسیس بیمارستان جدید هستیم تا در این حوزه رضایتمندی بیشتری برای مردم به عمل بیاوریم.