فرماندار سرایان با تأکید بر لزوم عبور از خام‌فروشی در حوزه بنتونیت و پسته، از برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و پیگیری احداث بیمارستان جدید در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کیال فرماندار سرایان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: شهرستان سرایان در استان با گذشت حدود دو دهه، تازه تأسیس است؛ معادن بنتونیت، گردشگری کوهستانی و گردشگری کویر از جمله ظرفیت‌های این شهرستان است.

او افزود: آسمان کویر سه قلعه ثبت ملی شده و گردشگران بیشتری به این نقطه خواهند آمد و به عنوان تاریک‌ترین آسمانِ شب معروف است؛ اقامتگاه‌های کویری و بوم‌گردی‌های مناسبی نیز در این منطقه داریم.

کیال بیان کرد: شهرستان در حوزه صنایع دستی نیز فعال است، در روستا‌ها فعالیت‌های زیادی از جمله قالیبافی، خیاطی، خطاطی و سایر فعالیت‌های مرتبط انجام می‌شود؛ حمایت‌هایی در این مورد چه در حوزه تسهیلات، تسهیل فروش محصولات، بازارچه‌ها و شناساندن این هنر به گردشگران می بایست انجام شود.

فرماندار سرایان ادامه داد: فعالین صنایع دستی کار‌های خوبی انجام دادند، وظیفه ما این است در زیرساخت‌ها مثل راه، گاز و ... کمک کنیم، برنامه‌هایی در این مورد داریم که امیدواریم با توجه به شرایط بتوانیم هرچه زود‌تر به این امر مهم بپردازیم.

او عنوان کرد: حوزه معادن و حوزه بنتونیت از حوزه‌هایی است که کار خیلی دارد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی فعالیت دارند، اما با توجه به ظرفیت بنتونیت، به آنچه باید و شاید نیاز است نرسیدیم، می‌بایست طرح جامع شهرستان را با استفاده از نظر متخصصین آماده کنیم و طرح جامع معادن شهرستان آماده شود، زیرا هر چه از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت فرآوری برویم هم بازار رونق پیدا می‌کند و توسعه شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

کیال تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های شهرستان، کشاورزی و دامداری است؛ بحث پسته و زیره همیشه مطرح بوده است، در سال‌های اخیر ترمینال‌های ضبط پسته افزایش پیدا کرده، باید با کمک بخش خصوصی فرآوری این محصول را افزایش دهیم.

فرماندار سرایان اظهار کرد: خشکسالی‌های اخیر لطمه جبران ناپذیری به شهرستان زده است، یکی از معضلات جدی شهرستان شده که به دنبال آن چاه‌های مدیریت بحران در حال حفر است.

او گفت: در حوزه مسکن ملی سه فاز داریم که دو فاز به طور کامل انجام شده و فاز بعدی در حال انجام است؛ در طرح جوانی جمعیت زمین‌ها تأمین و قرعه کشی در حال انجام است البته باتوجه به درخواست‌ها نیاز به الحاق زمین بیشتری است.

کیال افزود: حوزه بهداشت و درمان و افزایش فضای درمانی و بیمارستان از دغدغه‌های مردم ما است، دنبال اخذ مجوز ماده ۲۳ تأسیس بیمارستان جدید هستیم تا در این حوزه رضایتمندی بیشتری برای مردم به عمل بیاوریم.

برچسب ها: خام فروشی ، زیرساخت ها
خبرهای مرتبط
سنگی زیبا که نان را به خانه کارگران می آورد
تولید کنسانتره آهن برای صنایع فولاد در نهبندان
بنتونیت، ثروتی صنعتی در خاک سرایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha