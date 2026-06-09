باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انگلیس، استرالیا، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و نروژ روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه شبکه‌هایی که «تأمین مالی و تسهیل‌کننده حملات شهرک‌نشینان» علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را انجام می‌دهند، اعلام کردند.

طبق چندین بیانیه، این اقدام در واکنش به گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی و افزایش خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری انجام شد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در X گفت: «ما امروز با شرکای بریتانیایی، کانادایی، استرالیایی، نیوزیلندی و نروژی خود، تحریم‌های جدیدی را علیه کسانی که مسئول تشدید استعمار و خشونت در کرانه باختری هستند، اعمال می‌کنیم.»

وزارت امور خارجه انگلیس نیز در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که انگلیس همچنین اکیداً به شرکت‌های انگلیسی توصیه می‌کند که در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل فعالیت نکنند.

بارو در سطح ملی خاطرنشان کرد که فرانسه به دلیل خشونت در کرانه باختری اشغالی، ورود وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ، سه سرکرده گروه‌های شهرک‌نشین (اشغالگر) و ۲۱ شهرک‌نشین (اشغالگر) را به خاک خود ممنوع می‌کند.

منبع: آناتولی