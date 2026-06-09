 به منظور ارتقای سطح خدمات درمانی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه توانبخشی، نخستین دستگاه «اسپاکپسول» (Spa Capsule) در درمانگاه جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این دستگاه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز آب‌درمانی و ماساژ گرم عمل می‌کند، که برای نخستین بار در درمانگاه هلال احمر این استان راه اندازی و در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

وی مهمترین هدف راه اندازی این دستگاه را پاسخگویی به نیازهای درمانی مراجعین و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و قابلیت‌های منحصر به فرد دستگاه مذکور در حوزه درمان‌های غیرتهاجمی عنوان کرد.

محبوبی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های علمی این دستگاه اظهار کرد: دستگاه اسپاکپسول یکی از ابزارهای نوین در حوزه آب‌درمانی و ماساژ درمانی با آب گرم است که با استفاده از فناوری‌های روز، به کاهش چشمگیر دردهای عضلانی و مفصلی کمک می‌کند.

وی افزود: این دستگاه علاوه بر تسکین دردهای مزمن در اندام‌های حرکتی، با بهبود گردش خون و رفع خستگی‌های جسمانی، نقش موثری در سلامت عمومی و بازگشت توانمندی‌های حرکتی افراد ایفا می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تأکید کرد: این اقدام، بخشی از برنامه‌های استراتژیک این سازمان برای مدرن‌سازی تجهیزات درمانی و ارائه خدمات با کیفیت‌تر به اقشار مختلف جامعه است و شهروندان و مراجعین می‌توانند جهت بهره‌مندی از خدمات این دستگاه پیشرفته، به ساختمان و درمانگاه جمعیت هلال احمر واقع در «فلکه جهاد » مراجعه نمایند.

برچسب ها: توانبخشی ، هلال احمر
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