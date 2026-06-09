رئیس جهاد کشاورزی خوی گفت: در سال ۱۴٠۵، ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب از گل های محمدی در خوی استحصال می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - ششمین دوره آیین گلاب گیری و نمایشگاه های صنایع دستی و مواد غذایی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم با برنامه های متنوع فرهنگی در پارک بانوان خوی برگزار شد. 

علیرضا مردانی رئیس جهاد کشاورزی خوی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه شهرستان خوی از قدیم الایام مهد تولید بهترین و مرغوبترین گل محمدی کشور محسوب م یشود گفت: در سال زراعی ۱۴٠۴- ۱۴٠۵، از زمین های کشاورزی، ۱۷٠ هکتار به گل های محمدی اختصاص پیدا کرده است و امسال از این مقدار زمین ۷۶۵ تن گل محمدی تر بدست می آید. 

وی افزود: ۸٠ درصد گل های محمدی بدست آمده در گلاب گیری استفاده می‌شود که امسال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب ناب استحصال می گردد. 

وی در ادامه گفت: ۲٠ درصد باقی مانده در تولید عطر ، مربا و خشک کردن گلبرگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

استحصال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب در خوی+فیلم وعکس

استحصال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب در خوی+فیلم وعکس

استحصال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب در خوی+فیلم وعکس

استحصال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب در خوی+فیلم وعکس

استحصال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب در خوی+فیلم وعکس

برچسب ها: گلاب گیری ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان:
نخستین کارخانه گلاب‌گیری در لرستان به بهره‌برداری می‌رسد
تولید سالیانه ۴ هزار تن گل محمدی در کردستان
توسعه کشت گل محمدی در شهرستان ابهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
ساماندهی پل میانگذر ارومیه و باز شدن گره ترافیکی/ ورود گردشگران ادامه دارد
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
آخرین اخبار
پیش بینی تولید بیش از ۶۴ هزار تن گندم طی سال زراعی جاری در میاندوآب
تصمیم گیری برای رفع موانع تولید ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی
برگزاری نشست مشترک مسئولان مرزی تمرچین پیرانشهر  و حاج عمران اقلیم کردستان عراق
واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده چایپاره به خوی با یک فوتی و دو مصدوم
ساماندهی پل میانگذر ارومیه و باز شدن گره ترافیکی/ ورود گردشگران ادامه دارد
واحد بازیافت پلاستیک آلاینده در ارومیه با حکم قضایی تعطیل شد