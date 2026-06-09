باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - ششمین دوره آیین گلاب گیری و نمایشگاه های صنایع دستی و مواد غذایی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم با برنامه های متنوع فرهنگی در پارک بانوان خوی برگزار شد.

علیرضا مردانی رئیس جهاد کشاورزی خوی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه شهرستان خوی از قدیم الایام مهد تولید بهترین و مرغوبترین گل محمدی کشور محسوب م یشود گفت: در سال زراعی ۱۴٠۴- ۱۴٠۵، از زمین های کشاورزی، ۱۷٠ هکتار به گل های محمدی اختصاص پیدا کرده است و امسال از این مقدار زمین ۷۶۵ تن گل محمدی تر بدست می آید.

وی افزود: ۸٠ درصد گل های محمدی بدست آمده در گلاب گیری استفاده می‌شود که امسال ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار لیتر گلاب ناب استحصال می گردد.

وی در ادامه گفت: ۲٠ درصد باقی مانده در تولید عطر ، مربا و خشک کردن گلبرگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.