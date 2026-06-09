باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری در حال برنامه‌ریزی برای فصل آینده هستند، وضعیت چند تیم از جمله ملوان بندرانزلی، مس رفسنجان، خیبر خرم‌آباد و گل‌گهر سیرجان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی درباره نیمکت و ساختار فنی آنها به تأخیر افتاده است.

باشگاه ملوان بندرانزلی علاوه بر وضعیت نامشخص کادرفنی، در بخش مدیریتی نیز با بلاتکلیفی مواجه است و هنوز تصمیم روشنی از سوی مدیران این باشگاه برای ادامه همکاری‌ها یا ایجاد تغییرات جدید اتخاذ نشده است. گفته می‌شود شرایط در این باشگاه نسبت به سایر تیم‌ها پیچیده‌تر بوده و همین موضوع روند برنامه‌ریزی برای فصل آینده را با کندی همراه کرده است.

در باشگاه مس رفسنجان نیز آینده کادرفنی همچنان مشخص نیست و مدیران این باشگاه در حال بررسی عملکرد فنی تیم در فصل گذشته هستند. با وجود گمانه‌زنی‌های مختلف، هنوز هیچ تصمیم رسمی درباره ادامه همکاری یا تغییر در کادرفنی این تیم اعلام نشده است.

همچنین خیبر خرم‌آباد نیز در شرایطی مشابه قرار دارد و وضعیت نیمکت این تیم برای فصل آینده در وضعیت نامشخصی قرار گرفته است. مدیران این باشگاه هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره آینده کادرفنی نرسیده‌اند و بررسی‌ها ادامه دارد.

از سوی دیگر، گل‌گهر سیرجان نیز در بخش فنی با ابهاماتی روبه‌رو است و وضعیت کادرفنی این تیم هنوز به طور کامل تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت این باشگاه زودتر وارد فاز تصمیم‌گیری برای فصل آینده شود.

در مجموع، بلاتکلیفی در چند باشگاه لیگ برتری باعث شده روند نقل‌وانتقالات و برنامه‌ریزی برای فصل جدید با تأخیر مواجه شود و بسیاری از تیم‌ها در انتظار روشن شدن وضعیت نیمکت‌های خود هستند.

در این میان، شرایط باشگاه ملوان بندرانزلی بیش از سایر تیم‌ها مورد توجه قرار گرفته و برخی منابع از وجود ناهماهنگی‌ها و ابهامات جدی در ساختار مدیریتی و فنی این باشگاه خبر می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند بر روند آماده‌سازی این تیم برای فصل آینده تأثیر مستقیم بگذارد.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم نهایی مدیران این چهار باشگاه دوخته شده تا مشخص شود تکلیف نیمکت‌ها چه زمانی روشن خواهد شد و تیم‌ها با چه ساختاری وارد فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر خواهند شد.