فیلم کوتاه «قرارِ چهل و یکم» به نویسندگی و کارگردانی مریم پدمه، پس از پایان مراحل فیلمبرداری وارد مرحله پس‌تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «قرارِ چهل و یکم» اثری درام است که به ایثارگران و شهدای امدادگر تقدیم شده و روایتگر زندگی مادری است که سال‌ها با سایه سنگین فقدان و انتظار در خانه‌ای جنگ‌زده روزگار می‌گذراند.

در شبی که شهر زیر آتش سنگین قرار دارد، «علی» و «سارا»، دو فرزند امدادگر او، با عهدی برادرانه راهی عملیات می‌شوند؛ عهدی که آن‌ها را در مرز باریک میان وظیفه و دلبستگی‌های خانوادگی با آزمونی بزرگ و سرنوشت‌ساز روبه‌رو می‌کند.

در این فیلم کوتاه ساقی زینتی، علیرضا دمیرچی و رها پدمه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مریم پدمه که پیش از این کارگردانی تله‌فیلم‌هایی چون «متولدین دهه هفتاد»، «پیکربندی آز» و «آناتومی طمع» را برعهده داشته، پس از سال‌ها فعالیت در حوزه مدیریت برنامه‌ریزی پروژه‌های تلویزیونی، از جمله سریال «صفا و خانواده»، با فیلم کوتاه «قرارِ چهل و یکم» بار دیگر پشت دوربین کارگردانی قرار گرفته است.

عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده و کارگردان: مریم پدمه، تهیه‌کننده: ابوالفضل کوچکیان، مدیر فیلمبرداری: علی رنجبر، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مرجان حیدرزاده، صدابردار: حسین پوررحیمی، تدوین: حسین جورقاسمی، مدیر تولید: مرتضی زمانی، طراح گریم: یلدا خداپناه، طراح صحنه و لباس: ولی خزائی، منشی صحنه: سمیه شهرابی، مدیر تدارکات: اکرم بالوایه، عکاس: نیما موسوی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، امدادگران
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