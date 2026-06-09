رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری توزیع کننده زعفران تقلبی توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه صادقی رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر توزیع زعفران تقلبی در سطح شهر بیرجند کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: کارآگاهان با انجام بررسی‌های تخصصی و پلیسی، توزیع کننده زعفران تقلبی که از متهمان سابقه دار بود را شناسایی و پس از انجام هماهنگی با مرجع قضائی در عملیات هوشمندانه پلیسی دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی بیان کرد: در این عملیات مقادیر قابل توجهی زعفران تقلبی بالغ بر یک کیلو و ۴۰۰ گرم زعفران از متهم کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: کارآگاهان در این رابطه یک نفر متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.

منبع: خبرگزاری پلیس