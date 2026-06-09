با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات تخم‌مرغ خوراکی به‌صورت مشروط و با رعایت سقف تعیین‌شده از سر گرفته شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-  در پی بازنگری در فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و در ادامه ابلاغ مستثنیات این محدودیت‌ها، سازمان توسعه تجارت ایران شرایط جدید صادرات تخم‌مرغ خوراکی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد.

بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با استناد به موافقت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات تخم‌مرغ خوراکی با کد تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰تا سقف هزار تن در هفته بلامانع اعلام شده است.

در این ابلاغیه تأکید شده است که با توجه به نبود امکان کنترل سیستمی سقف صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی (EPL)، صادرات این محصول به‌صورت «مجاز مشروط» انجام خواهد شد و تشریفات صادراتی آن صرفاً پس از تأیید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امکان‌پذیر است.

بر همین اساس، صادرکنندگان متقاضی صادرات تخم‌مرغ خوراکی باید پیش از انجام فرآیند صادرات، تأییدیه لازم را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند. همچنین نماینده معرفی‌شده از سوی معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه موظف است مراتب موافقت با صادرات را در سامانه امور گمرکی ثبت و تأیید کند.

در نامه معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح شده است که امکان اعمال و کنترل سیستمی سقف صادرات در سامانه‌های موجود فراهم نیست؛ از این‌رو اجرای صادرات در چارچوب سهمیه تعیین‌شده منوط به نظارت و تأیید وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

بر این اساس، صادرات تخم‌مرغ خوراکی از این پس در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، با رعایت سقف هزار تن در هفته و پس از اخذ تأییدیه سیستمی از نماینده معرفی‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با ابلاغ این مصوبه به واحدهای اجرایی، بر لزوم رعایت کامل مقررات و ضوابط صادراتی در فرآیند صدور این محصول تأکید کرده است.

 

برچسب ها: تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ
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