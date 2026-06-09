باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری اینترفکس روز سه‌شنبه گزارش داد که نیروی دریایی روسیه رزمایش‌های نظامی در دریای بالتیک انجام داده و پرتاب موشک‌های غیر هدایت‌شونده، بمباران و حملات موشکی را تمرین کرده است، زیرا رزمایش‌های بزرگ ایالات متحده و ناتو نیز در منطقه برگزار شده است.

رزمایش دریایی ناتو BALTOPS که از ۴ ژوئن آغاز شد و تا ۲۰ ژوئن ادامه دارد، بزرگترین رزمایش‌های جنگی در دریای بالتیک در سال جاری است که حدود ۲۰ کشتی از ۱۵ کشور با حدود ۶۰۰۰ پرسنل را گرد هم می‌آورد.

به گزارش اینترفکس، روسیه از ۸ تا ۹ ژوئن رزمایش‌های خود را در داخل و نزدیکی کالینینگراد انجام داد که شامل حدود ۱۰ هواپیمای نظامی، از جمله جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌ها و همچنین دو کشتی کوچک موشک‌انداز بود.

کالینینگراد، واقع در ساحل بالتیک بین لیتوانی و لهستان، اعضای ناتو، حدود ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر به شدت نظامی شده و به عنوان مقر ناوگان بالتیک روسیه عمل می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اواخر ماه مه پس از آنکه وزیر امور خارجه لیتوانی گفت ناتو باید به مسکو نشان دهد که می‌تواند به کالینینگراد نفوذ کند، گفت که روسیه تمام ابزار‌های لازم را برای نابودی هر نیرویی که قصد حمله به کالینینگراد را دارد، در اختیار دارد.