روسیه در جریان رزمایش‌های بزرگ ناتو، رزمایش دریایی در دریای بالتیک برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری اینترفکس روز سه‌شنبه گزارش داد که نیروی دریایی روسیه رزمایش‌های نظامی در دریای بالتیک انجام داده و پرتاب موشک‌های غیر هدایت‌شونده، بمباران و حملات موشکی را تمرین کرده است، زیرا رزمایش‌های بزرگ ایالات متحده و ناتو نیز در منطقه برگزار شده است.

رزمایش دریایی ناتو BALTOPS که از ۴ ژوئن آغاز شد و تا ۲۰ ژوئن ادامه دارد، بزرگترین رزمایش‌های جنگی در دریای بالتیک در سال جاری است که حدود ۲۰ کشتی از ۱۵ کشور با حدود ۶۰۰۰ پرسنل را گرد هم می‌آورد.

به گزارش اینترفکس، روسیه از ۸ تا ۹ ژوئن رزمایش‌های خود را در داخل و نزدیکی کالینینگراد انجام داد که شامل حدود ۱۰ هواپیمای نظامی، از جمله جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌ها و همچنین دو کشتی کوچک موشک‌انداز بود.

کالینینگراد، واقع در ساحل بالتیک بین لیتوانی و لهستان، اعضای ناتو، حدود ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر به شدت نظامی شده و به عنوان مقر ناوگان بالتیک روسیه عمل می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اواخر ماه مه پس از آنکه وزیر امور خارجه لیتوانی گفت ناتو باید به مسکو نشان دهد که می‌تواند به کالینینگراد نفوذ کند، گفت که روسیه تمام ابزار‌های لازم را برای نابودی هر نیرویی که قصد حمله به کالینینگراد را دارد، در اختیار دارد.

برچسب ها: رزمایش دریایی ، ناتو
خبرهای مرتبط
کرملین: اوکراین با حمله به قطار در کریمه، روند صلح را «به طور قابل توجهی پیچیده» کرد
ناتو در حال بررسی بسته کمک مالی ۷۰ میلیارد یورویی برای اوکراین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله کردیم ولی توافق بهم نخورد!
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
لاف‌زنی جنایتکار جنگی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
حادثه امنیتی در خلیج عدن
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
آخرین اخبار
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ آینده نتانیاهو را زیر سوال برد
سایه تنش در تنگه هرمز بر بازار نفت
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به شهر‌های کرانه باختری
حادثه امنیتی در خلیج عدن