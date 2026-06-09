شهروندخبرنگار ما گزارش تصویری از ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی در روستای تکه شهرستان نهاوند با عنوان از بقیع تا کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کار ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی استان همدان ویژه ایام محرم و صفر در روستای تکه با عنوان نمایشگاه از بقیع تا کربلای به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در کنار گلزار شهدای این روستا در شهرستان نهاوند از اول خردادماه آغاز شد و کار تکمیل ان همزمان با اول محرم به پایان می‌رسد و برای بازدید مردم افتتاح می‌شود در این نمایشگاه که به همت نونهالان نوجوانان و بزرگسالان عضو کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه پایگاه بسیج و هیئت حضرت ابوالفضل العباس (ع) این روستا انجام می‌شود این نمایشگاه ۳۰ سال برگزار می‌شود و طراحی شهر‌های کوفه شام صحرای کربلا نهر فرات قبرستان بقیع نخلستان حضرت علی (ع) و امسال نیز غرفه شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه رمضان و بنای یادبود شهدای میناب و رهبر شهید در آن احداث می‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

ساخت نمایشگاه

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی

ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی ویژه ماه محرم در روستای تکه نهاوند

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ماه محرم و صفر ، برگزاری نمایشگاه
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