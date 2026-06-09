شهروندخبرنگار ما گزارش تصویری از ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی در روستای تکه شهرستان نهاوند با عنوان از بقیع تا کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کار ساخت بزرگترین نمایشگاه نمونک گلی استان همدان ویژه ایام محرم و صفر در روستای تکه با عنوان نمایشگاه از بقیع تا کربلای به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در کنار گلزار شهدای این روستا در شهرستان نهاوند از اول خردادماه آغاز شد و کار تکمیل ان همزمان با اول محرم به پایان می‌رسد و برای بازدید مردم افتتاح می‌شود در این نمایشگاه که به همت نونهالان نوجوانان و بزرگسالان عضو کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه پایگاه بسیج و هیئت حضرت ابوالفضل العباس (ع) این روستا انجام می‌شود این نمایشگاه ۳۰ سال برگزار می‌شود و طراحی شهر‌های کوفه شام صحرای کربلا نهر فرات قبرستان بقیع نخلستان حضرت علی (ع) و امسال نیز غرفه شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه رمضان و بنای یادبود شهدای میناب و رهبر شهید در آن احداث می‌شود.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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