فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: دست به ماشه ‌آماده پاسخ‌ قاطع به هرگونه تهدیدی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بازدید از یگانهای عملیاتی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر در نوار مرزی غرب کشور، بر آمادگی همهجانبه یگانهای این نیرو برای انجام مأموریتهای محوله و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد.
وی ضمن ابراز رضایتمندی از وضعیت آمادگی رزمی و عملیاتی یگانهای مستقر در منطقه، اظهار کرد: یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل، دست بر ماشه و آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تهدید احتمالی هستند و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، تا آخرین قطره خون از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و با تاکید بر لزوم حفظ و ارتقای مستمر توان بازدارندگی و آمادگیهای عملیاتی این نیرو، گفت: امنیت مرزهای کشور حاصل تلاش، آمادگی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح است.
سرتیپ جهانشاهی ضمن قدردانی از تلاشها، ایثار و روحیه جهادی فرماندهان و کارکنان این تیپ در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، آمادگی، انضباط و توان رزمی نیروها را مطلوب ارزیابی کرد و بر استمرار روند ارتقای آمادگیهای رزمی متناسب با مأموریتهای محوله تأکید کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه از بخشهای مختلف عملیاتی، تجهیزات و توانمندیهای رزمی تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر بازدید و آخرین اقدامات و برنامههای اجرایی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
منبع تسنیم