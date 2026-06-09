باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهور امروز به صورت ویدئو کنفرانس در مراسم افتتاح راهآهن و طرحهای راهسازی اردبیل، اظهار کرد: از تلاشهای ارزشمند و شبانهروزی مدیریت مجموعه و تمامی همکارانی که در به ثمر نشستن این طرح ملی نقش داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی افزود: روند ساخت این پروژه عمرانی بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شده بود، در حالی که تکمیل بخشهای باقیمانده آن بر اساس روال عادی باید ظرف مدت سه تا چهار سال به پایان میرسید، اما به دلیل بروز بحرانها، جنگها و تحریمهای ظالمانه، سالها به طول انجامید.
پزشکیان بیان کرد: با این حال اتمام این طرح نشان داد که جمهوری اسلامی ایران حتی در سختترین شرایط بحرانی نیز در مسیر پیشرفت گام برمیدارد و با همراهی مسئولان، نمایندگان و مردم شریف بر مشکلات غلبه خواهد کرد.