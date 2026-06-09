بمنظور اجرای پویش کشوری"بنای مهربانی" طی مراسمی،بسته های معیشتی،بهداشتی و تحصیلی بین افراد دارای معلولیت،زنان سرپرست خانوار و دانش آموزان تحت حمایت توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حمید رضا یزدی سرپرست بهزیستی کلاله ضمن قدردانی و تحسین اقدام خداپسندانه خیرین نیکوکار گفت:کمکهای جمع آوری شده از محل مشارکتهای مردمی و در قالب پویش بنای مهربانی شامل، بستههای معیشتی، اقلام بهداشتی و لوازم التحریر در راستای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل به مددجویان بهزیستی تحویل شد.
پویش «بنای مهربانی» از ۳ الی ۲۵ خرداد مصادف با اعیاد قربان و غدیر در استان گلستان برگزار میشود.
شهروندان کلالهای جهت شرکت در این پویش میتوانند از طریق واریز به حساب مشارکتهای مردمی استان، پرداخت از طریق درگاه مشارکتهای مردمی و مراجعه حضوری به واحد مشارکتهای مردمی بهزیستی حامی "مددجویان" باشند.