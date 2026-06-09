محور‌ کرج چالوس در مسیر رفت و‌ برگشت بازگشایی شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0645\u062d\u0648\u0631 \u06a9\u0646\u062f\u0648\u0627\u0646 (\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0631\u06af\u0634\u062a) \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0648\u0686 \u0641\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u062f\u062f \u0627\u062d\u0634\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u0637\u062d \u0633\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f9 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.