محور‌ کرج چالوس در مسیر رفت و‌ برگشت بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور کندوان (رفت و برگشت) که به دلیل کوچ فصلی و تردد احشام از سطح سواره‌رو مسدود شده بود، امروز سه شنبه ۱۹ خرداد بازگشایی شد.

برچسب ها: چالوس ، راه های کشور
خبرهای مرتبط
تردد در جاده کرج چالوس از شنبه تا چهارشنبه محدود می‌شود
تلاش‌های ۵۰ ساله برای مهار بیابان در البرز
انسداد محور کرج - چالوس امروز منتفی شد؛ تردد به روال عادی برگشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
چالش کمبود سرانه فرهنگی و ورزشی در منطقه ۷
از سامانه سجام تا طرح «هر مسجد یک حقوقدان»   