باشگاه خبرنگاران جوان - بورس انرژی ایران در گزارشی اعلام کرد: داده‌های آماری گویای یک تغییر مسیر جدی است؛ در حالی که سهم ابزار‌های مالی از ارزش کل معاملات بورس انرژی در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۰ درصد بود، این رقم با یک روند صعودی مستمر و پرشتاب، در ۱۴۰۵ به ۳۳ درصد رسیده است.

این موفقیت حاصل تنوع‌بخشی به ابزار‌های معاملاتی و افزایش اعتماد فعالان بازار بوده است. همچنین، این رشد یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه نتیجه روندپایدار ماهانه و نشان‌دهنده حرکت تدریجی بازار به سمت ابزار‌های نوین معاملاتی با روش‌های سنتی دادوستد است.