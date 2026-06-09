کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران به بازیکنان غیر ملی پوش دستور داده تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که تیم فوتبال استقلال تهران برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای ادامه رقابت‌های فصل دنبال می‌کند، کادرفنی این تیم در اقدامی جدید دستور ویژه‌ای برای بازیکنان غیرملی‌پوش صادر کرده است.

بر اساس این تصمیم، بازیکنانی که در اردو‌های تیم‌های ملی حضور ندارند موظف شده‌اند به صورت روزانه برنامه‌های تمرینی انفرادی خود را از طریق فضای مجازی برای کادرفنی ارسال کنند تا وضعیت آمادگی بدنی آنها به طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

این اقدام با هدف حفظ آمادگی جسمانی بازیکنان و جلوگیری از افت بدنی در دوره‌های تمرینی انجام شده و قرار است کادر فنی استقلال به صورت روزانه عملکرد و میزان پیشرفت هر بازیکن را ارزیابی کند.

در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده به عنوان یکی از اعضای کادرفنی استقلال، نظارت مستقیم بر روند اجرای این برنامه دارد و بازیکنان نیز موظف هستند فیلم و گزارش تمرینات خود را طبق دستورالعمل‌های ارائه‌شده در اختیار مربیان قرار دهند.

گفته می‌شود این برنامه در ادامه سیاست‌های فنی استقلال برای حفظ آمادگی کامل تیم در طول فصل اجرا شده و احتمال دارد در هفته‌های آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

کادر فنی استقلال امیدوار است با اجرای این طرح، فاصله تمرینی بازیکنان ملی‌پوش و غیرملی‌پوش جبران شده و تیم در شرایط بدنی یکسان‌تری وارد ادامه مسابقات شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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