رئیس کمیسیون اروپا وعده داد که تا پایان ماه ۹ میلیارد یورو به کی‌یف کمک مالی و مذاکرات الحاق را آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر قول داده است که تا پایان ماه ژوئن ۹ میلیارد یورو، از جمله ۶ میلیارد یورو برای پهپادها به کی‌یف ارائه دهد و مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک آغاز کند.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل ضمن ارائه بیست و یکمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه گفت: «دیروز، تقریباً ۳ میلیارد یورو از تسهیلات اوکراین را تحویل دادیم و این ماه، اولین بخش از وام ۹۰ میلیارد دلاری خود به اوکراین را پرداخت خواهیم کرد؛ بنابراین تا پایان ماه، ۶ میلیارد یورو برای خرید پهپاد و بیش از ۳ میلیارد یورو کمک مالی کلان به اوکراین ارائه خواهیم داد.»

فون در لاین افزود: «در روز‌های آینده اولین گروه را با اوکراین و مولداوی افتتاح خواهیم کرد و این اساساً در را به مرحله بعدی روند الحاق باز می‌کند.»

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اتحادیه اروپا
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