باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در ادامه نهضت خدماترسانی در پایتخت فرهنگی ایران، هشتاد و چهارمین مرحله از جهش عمرانی کلانشهر شیراز با تمرکز بر ارتقای زیرساختهای ایمنی و رفاهی در منطقه ۹ کلید خورد.
این مرحله که با آیین افتتاح و بهرهبرداری از چندین پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی همراه بود، گامی بلند در جهت کاهش زمان واکنش در حوادث و افزایش ضریب ایمنی شهروندان جنوب شیراز محسوب میشود.
افتتاح ایستگاه آتشنشانی شماره ۲۷ به عنوان پروژه شاخص این مرحله، در کنار سایر پروژههای عمرانی و خدماتی، نویدبخش توزیع عادلانه امکانات و تقویت زیرساختهای ایمنی و رفاهی در این بخش از شهر است.
شهردار شیراز در آیین افتتاح ایستگاه آتشنشانی شماره ۲۷، این پروژه را حاصل یک برنامهریزی بلندمدت در حوزه خدمات شهری دانست و اعلام کرد که منطقه ۹ شهرداری برای دومین بار در سال جاری، میزبان افتتاح پروژههای بزرگمقیاس جهت رفاه شهروندان بوده است.
محمدحسن اسدی با اشاره به سوابق تملک زمین این پروژه گفت: زمانی که در معاونت مالی و اقتصادی بودم، زمین این محدوده به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع با قیمت هر متر ۱۰۰ هزار تومان خریداری شد. بلافاصله با همکاری معاونت شهرسازی وقت، طرح تفکیکی آن در کمتر از ۲۴ ساعت آماده شد تا از ارزش افزوده آن به نفع خدمات عمومی استفاده شود.
او افزود: امروز ارزش این زمین بسیار بیشتر از واگذاری رسیده است، اما اولویت ما تخصیص آن به خدمات مهم شهری بود که منجر به ساخت این ایستگاه شد.
شهردار شیراز با بیان اینکه نباید به این ایستگاه صرفاً به عنوان یک ساختمان نگاه کرد، اظهار داشت: این مرکز آتشنشانی با هدف تأمین ایمنی و تقدیم خدمت به مردم شریف محلات رزمندگان شرقی و غربی، شهرکهای جنوبی، حوزه میانرود و مناطقی که در طرح خدماتی تعریف شدهاند، ساخته شده است.
اسدی خاطرنشان کرد: این دومین بار در سال جاری است که برای افتتاح پروژههای بزرگ به منطقه ۹ میآییم. حدود یک ماه پیش نیز در قالب بسته اعتماد سبز، بوستان مادر و کودک و چندین پروژه دیگر در این منطقه به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده پویایی عمرانی در این قسمت از شهر است.
تکمیل زنجیره ایمنی شیراز با پهپادهای آتشنشان و تجهیزات مدرن
او همچنین با تأکید بر این موضوع که صرفاً ساخت ابنیه برای امدادرسانی کافی نیست، از تکمیل زنجیره ایمنی شهر خبر داد.
شهردار شیراز اعلام کرد که مدیریت شهری در کنار افتتاح ایستگاههای جدید، به دنبال استفاده از فناوریهای نوین از جمله پهپادهای آتشنشان و تجهیزات پیشرفته برای صیانت از جان و آرامش شهروندان است.
اسدی اظهار داشت: نگاه ما به ایستگاه آتشنشانی نباید صرفاً به عنوان یک ساختمان باشد؛ چرا که ساختمان تنها یکی از پیشنیازهاست.
او تصریح کرد: تجهیز ایستگاه، تأمین کادر متخصص، ماشینآلات پیشرفته و آموزش مستمر، فاکتورهای حیاتی هستند که تأثیر مستقیمی بر حفظ آرامش و رفع دغدغههای مردم دارند.
شهردار شیراز با مقایسه وضعیت فعلی و گذشته خاطرنشان کرد: شیراز در گذشته تنها ۲۴ ایستگاه داشت، اما در این دوره ساخت ۱۰ ایستگاه جدید را همزمان آغاز کردیم که امروز هفتمین ایستگاه به بهرهبرداری رسید؛ این موفقیت حاصل یک کار تیمی بزرگ در معاونتهای فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی، خدمات شهری، شهرسازی و برنامهریزی شهرداری است که بودجه و نظارت این طرحها را تأمین کردند.
اسدی در ادامه سخنانش به نوسازی ناوگان تجهیزاتی هم اشاره کرد و افزود: ما به دنبال کامل کردن زنجیره ایمنی هستیم.
او اضافه کرد: ماه گذشته بزرگترین بالابر ۵۶ متری جنوب کشور رونمایی شد و اکنون در حال فراهم کردن مقدمات استفاده از تکنولوژی پهپادهای آتشنشان هستیم که بهزودی به بدنه عملیاتی سازمان اضافه خواهند شد.
شهردار شیراز تصریح کرد: وقتی صحبت از جان مردم در میان است، هیچ قصوری پذیرفتنی نیست. تمام این اقدامات، از پهپادها تا ایستگاههای محلی، با هدف ایجاد شهری امن و آرام برای شیرازیها دنبال میشود.
انقلاب عمرانی در شیراز متوقف نمیشود
اسدی همچنین با اشاره به تحول بیسابقه زیرساختی در این کلانشهر، از اتمام پروژههای بزرگی همچون زیرگذر یک کیلومتری دانشمند شهید فریدون عباسی و نخستین تصفیهخانه محلی خبر داد.
او با تأکید بر تداوم نهضت خدمترسانی، تصریح کرد که طبق رهنمودهای رهبر شهید و در راستای میثاق با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مبارزه با استکبار تنها از مسیر خدمت به مردم میگذرد.
شهردار شیراز با یادآوری افتتاح تقاطع حضرت آیتالله استهباناتی در هفته گذشته، اظهار داشت: وضعیت امروز شیراز با سه سال گذشته قابل مقایسه نیست.
اسدی خاطرنشان کرد: ساخت بزرگراهها، تقاطعهای چندسطحی و شریانهای مواصلاتی جدید، انقلابی عمرانی در شهر ایجاد کرده است که اجازه میدهد برای بارها و بارها جهت افتتاح پروژههای جدید به مناطق مختلف مراجعه کنیم.
او به تشریح جزئیات پروژههای آماده افتتاح پرداخت و گفت: زیرگذر یک کیلومتری شهید فریدون عباسی به طور کامل به اتمام رسیده و در انتظار برگزاری مراسم افتتاحیه است. همچنین تصفیهخانه فاضلاب محلی که برای نخستین بار در میان کلانشهرها با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان احداث شده، آماده بهرهبرداری است.
شهردار شیراز همچنین از افتتاح مجموعه بزرگ شهر آبی (پارک آبی شیراز) ظرف دو ماه آینده خبر داد.
اسدی اضافه کرد: بنا بر فرمایش قائد امت، هر کس بخواهد مبارزه اساسی با استکبار و آمریکا کند، باید به این مردم خدمت کند. ما نیز در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، وظیفهای جز خدمترسانی صادقانه به شهروندان برای خود قائل نیستیم.
مدیریت شهری اسیر حاشیهسازیها در فضای مجازی نمیشود
او در ادامه با انتقاد از تفرقهافکنیها در فضای مجازی، بر تداوم نهضت خدمترسانی در سختترین شرایط اقتصادی تأکید کرد.
شهردار شیراز با بیان اینکه مدیریت شهری شیراز با وجود تحریمهای ظالمانه و تورم افسارگسیخته، هرگز اجازه توقف پروژههای عمرانی را نداده است، حفظ وحدت و انسجام را کلید عبور از چالشهای فعلی دانست.
اسدی با اشاره به اهمیت وحدتآفرینی در شرایط کنونی، اظهار داشت: امروز باید به دقت تماشا کرد که چه کسانی به دنبال انسجامبخشی هستند و چه کسانی با لجنپراکنی در فضای مجازی، به دنبال تفرقه و داستانسرایی میگردند.
او افزود: کسانی که حرفی برای گفتن ندارند، به دنبال حاشیهسازی هستند، اما مدیریت شهری شیراز با لذت و شیرینی خدمت، خود را درگیر این حواشی نمیکند.
شهردار شیراز، بزرگترین چالش دوران چهارساله مدیریت خود را نه ناآرامیها، بلکه محاصره جنگ اقتصادی و تحریمها برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از تجهیزاتی که امروز در ناوگان آتشنشانی مشاهده میکنید، از سادهترین قطعات و لباسها تا پیچیدهترین تجهیزات، وارداتی هستند که تأمین آنها در شرایط تحریم بسیار دشوار است؛ اما آیا ما به این بهانه، پروژهای را تعطیل کردهایم؟
اسدی با تأکید بر این موضوع که شهرداری شیراز هرگز در برابر فشارهای اقتصادی زانو نزده است، خاطرنشان کرد: به لطف خدا و دعای خیر مردم، نه جنگ، نه ناآرامی و نه تحریمهای اقتصادی نتوانسته است قطار پیشرفت شهر را متوقف کند. ما حاضر نیستیم به حاشیه برویم و تمرکز خود را از خدمت به مردم منحرف کنیم.
او در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر ضرورت هوشیاری و بصیرت شهروندی در فضای کنونی، خواستار تفکیک دوستان و دشمنان واقعی کلانشهر شیراز شد.
شهردار شیراز با استناد به آیات قرآن کریم و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حفظ انسجام را اصلیترین وظیفه مدیریت شهری و شهروندان در برابر جریانهای نفاق و تفرقهافکن دانست.
اسدی اظهار داشت: آموزههای دین و مکتب امام (ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، همواره بر ندای وحدت و انسجام است؛ چرا که دشمن دقیقاً نقطه مقابل آن یعنی تفرقه، نفاق و توقف چرخهای خدمت را نشانه گرفته است.
او با اشاره به نقش فضای مجازی در ایجاد شبهات خاطرنشان کرد: امروز برای شناخت دوست و دشمن این شهر نیازی به بصیرت پیچیدهای نیست؛ کافی است با دقت به اطراف و محتوای رسانهای که به گوش ما میرسد نگاه کنیم.
شهردار شیراز با یادآوری حوادث تاریخی صدر اسلام افزود: ما باید با مرور تاریخ، جریانهای خوارج و ناکثین را بشناسیم تا اجازه ندهیم تاریخ تلخ تکرار شود. درس گرفتن از عبرتهای تاریخی، ضامن بقای مسیر خدمت است.
اسدی همچنین با ابراز افتخار به خدمترسانی به جمعیت ۲ میلیون نفری شیراز در مناطق یازدهگانه گفت: ما به داشتن شهروندانی باصفا، یاوران شورایی دلسوز و کارکنانی در شهرداری که به جز خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنند، افتخار میکنیم.
پایان دغدغه مهار آبهای سطحی
سیده مریم حسینی رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه در مناطق کمبرخوردار اظهار داشت: الحاق ساختمانهای جدید به زیرساختهای شهری، نویدبخش امنیت و آرامش برای شهروندان است و خوشبختانه در منطقه ۹ شاهد هستیم که افتادگی شهری در حال کاهش و پیشرفت منطقه در حال شتاب گرفتن است.
او همچنین با اشاره به مطالبات قدیمی مردم این منطقه در حوزه مدیریت بحران خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که مردم منطقه ۹ سالها با آن دست و پنجه نرم میکردند، موضوع هدایت آبهای سطحی و آبگرفتگیهای ناشی از بارندگی بود.
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه ۹ افزود: در همین راستا، همزمان با افتتاح ایستگاه آتشنشانی، پروژههای لولهگذاری جهت دفع آبهای سطحی نیز به بهرهبرداری رسید.
حسینی در خصوص ابعاد این پروژه عمرانی توضیح داد: برای رفع مشکل آبگرفتگی در این محدوده، عملیات لولهگذاری در دو مقطع به طول ۲۴۰ متر و ۲۰۰ متر (مجموعاً ۴۴۰ متر لولهگذاری زیربنایی) به سرانجام رسیده که این اقدام تأثیر بسزایی در ارتقای ایمنی و بهداشت محیطی منطقه ایفا خواهد کرد.
او تصریح کرد: اولویت شورای ششم و کمیته محرومیتزدایی، تقویت زیرساختها در مناطقی است که از استانداردها فاصله داشتند؛ افتتاح این پروژهها گامی عملی در جهت تحقق عدالت شهری و رضایتمندی ساکنان جنوب کلانشهر شیراز است.
تشریح پروژههای تحولآفرین در جنوب شیراز
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم افتتاح ایستگاه آتشنشانی شماره ۲۷ بر ارتقای ضریب ایمنی محلات جنوب شهر گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، زمان امدادرسانی در حوادث به محله محروم میانرود به شدت کاهش مییابد که این امر به معنای تزریق امنیت و آرامش به خانههای شهروندان در این مناطق است.
حسینی ضمن تقدیر از تلاشهای جهادی مدیریت شهری، به عدم حضور شهردار منطقه ۹ در مراسم اشاره کرد و افزود: لازم است از زحمات شبانهروزی شهردار منطقه ۹ و همکارانشان قدردانی کنم؛ عبدالصالح رستمزاده در حال حاضر در سفر معنوی حج به سر میبرد، اما آثار تلاشهای تیم اجرایی ایشان در جایجای این منطقه مشهود است.
او با برشمردن پروژههای زیربنایی در دست اجرا، از دو سال اخیر به عنوان دوران طلایی توسعه منطقه یاد کرد و گفت: پروژههای بینظیری در محلات محروم در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به بهسازی و نوسازی در محلات رزمندگان، سبحان، سلطانآباد، جوی خیر، امام حسین (ع)، حجتآباد و شهرک استقلال اشاره کرد.
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز به پروژههای مکمل شهری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: علاوه بر لولهگذاری و ایمنی، نهضت توافقسازی، پیادهروسازیهای گسترده در سطح منطقه و ارتقای خدمات بهداشتی و عمومی در کلانشهر شیراز با سرعت در حال پیگیری است تا شاهد تحولی چشمگیر در سیمای این محلات باشیم.
حسینی بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی به مناطق مختلف شهر تأکید کرد و گفت: باید تفکر گذشته که باعث میشد ساکنان برخی مناطق، خود را «شهروند درجه دو» بدانند، به طور کامل برچیده شود.
او با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه امکانات افزود: مدیریت شهری موظف است این احساس تبعیض را از بین ببرد؛ بر همین اساس، پروژههای عمرانی و خدماتی باید با اولویت مناطق کمبرخوردار اجرا شوند تا تمامی ساکنان کلانشهر شیراز از سطح یکسانی از رفاه، آسایش و خدمات بهرهمند شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات مردم در مناطقی نظیر منطقه ۹، در راستای همین تحول فکری است تا ثابت کنیم که تمام شهروندان شیرازی برای پارلمان شهری و شهرداری، از ارزش و جایگاه برابری برخوردار هستند.
او اظهار داشت: برخی مباحث مطرح شده درباره انحراف پروژهها یا موضوعات مشابه، فراتر از واقعیتهای اجرایی است.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از رویکردهای کنایهآمیز نسبت به خدمات مدیریت شهری خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد به جای تمرکز بر پیشرفت کار، به بیان مطالب حاشیهای و متلکگویی روی آوردهاند که این موضوع به یک عادت برای آنها تبدیل شده است؛ اما اولویت ما بدون توجه به این حواشی، تکمیل پروژهها و خدمترسانی به مردم مناطق محروم است.
هادی عیدیپور رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز در این مراسم بر ارتقای تابآوری شهری تأکید و اظهار داشت: بر اساس نگاه توسعهمحور شهردار و شورای ششم شیراز، هدفگذاری ما برای جمعیت ۱.۸ میلیون نفری این کلانشهر، دستیابی به ۴۱ ایستگاه آتشنشانی است.
او با اشاره به سرعت گرفتن روند زیرساختی در این حوزه گفت: ایستگاه شماره ۲۷ که امروز شاهد افتتاح آن هستیم، هفتمین ایستگاهی است که در دوره مدیریت شهری کنونی و شورای ششم به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شیراز افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان امسال تعداد ایستگاههای افتتاحشده در این دوره به عدد ۱۰ خواهد رسید که گامی بلند برای کاهش زمان طلایی رسیدن به محل حادثه است.
عیدیپور در خصوص مشخصات این ایستگاه توضیح داد: ایستگاه شماره ۲۷ که از نظر ابعاد یک ایستگاه متوسط محسوب میشود، در شهرک اجتماعی (منطقه ۹) واقع شده است.
او اضافه کرد: این ایستگاه به دلیل دسترسی به کمربندی، نقش کلیدی در خدماترسانی ایفا میکند و محدودههایی همچون عدالت، میانرود، بنیهاشمی و بلوار امیرکبیر را تحت پوشش قرار میدهد تا زمان دسترسی نیروهای امدادی به استاندارد مورد نظر نزدیک شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به سه رکن اصلی خدمترسانی شامل تجهیزات، زیرساخت و نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته، اعتبار تخصیصیافته برای تأمین تجهیزات آتشنشانی نسبت به دورههای قبل ۱۰ برابر شده است که این آمار نشاندهنده تفاوت چشمگیر و قابل مقایسه در ارتقای توان عملیاتی سازمان است.
عیدیپور به موضوع نیروی انسانی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حوزه عملیاتی موفق شدیم ۳۲۸ نفر را از طریق آزمون و گزینش بهکارگیری کنیم که این افراد هماکنون در ایستگاههای مختلف مشغول به خدمت هستند.
به گفته او، با این اقدامات در حوزههای تجهیزات، ایستگاه و نیروی انسانی، گام مهمی در مسیر افزایش تابآوری و ایمنی کلانشهر شیراز برداشته شده است.
گفتنی است، افتتاح ایستگاه آتشنشانی شماره ۲۷ در منطقه ۹ شیراز بخشی از ادامه روند توسعه زیرساختهای شهری در این کلانشهر است که با هدف افزایش ایمنی، کاهش زمان واکنش در حوادث و بهبود خدماترسانی به محلات جنوبی اجرا شده است. همزمان با این پروژه، طرحهایی مانند لولهگذاری برای هدایت آبهای سطحی و بهسازی برخی زیرساختهای محلی نیز به بهرهبرداری رسیده تا بخشی از مشکلات قدیمی این منطقه برطرف شود.