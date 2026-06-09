باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.

مصوبه تأثیر قطعی معدل دروس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور، حدود پنج سال پیش تصویب و سه سال نیز اجرا شد. در سال‌های گذشته تأثیر پایه دهم حذف و تأثیر پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت قطعی باقی ماند.

در دولت چهاردهم، وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاحاتی را ارائه دادند. بر این اساس، مصوبه جدیدی در سال گذشته (۱۴۰۳) و پیش از برگزاری کنکور، با مشارکت و تأیید وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که مبنای اجرای کنکور ۱۴۰۴ قرار گرفت.

بر اساس تصمیم شورا، برای کنکور سال ۱۴۰۴، تأثیر شش درس پایه یازدهم که دانش‌آموزان در خرداد ۱۴۰۳ امتحان داده‌اند، به صورت مثبت در نظر گرفته شد.

همچنین مقرر شد که تأثیر این دروس برای کنکور ۱۴۰۵ (ویژه دانش‌آموزان پایه یازدهم امسال) به صورت قطعی اعمال شود.

دانش‌آموزانی که پارسال پایه یازدهم را گذراندند و امسال کنکور می‌دهند به دلیل شرایط جنگی تقاضا داشتند تاثیر معدل سال یازدهم مثبت شود که این درخواست امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مثبت شد.