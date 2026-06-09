با تصمیم شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع مطالبه داوطلبان کنکوری در جلسه امروز شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی،  بررسی و براین اساس تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد.

مصوبه تأثیر قطعی معدل دروس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور، حدود پنج سال پیش تصویب و سه سال نیز اجرا شد. در سال‌های گذشته تأثیر پایه دهم حذف و تأثیر پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت قطعی باقی ماند. 

در دولت چهاردهم، وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاحاتی را ارائه دادند. بر این اساس، مصوبه جدیدی در سال گذشته (۱۴۰۳) و پیش از برگزاری کنکور، با مشارکت و تأیید وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که مبنای اجرای کنکور ۱۴۰۴ قرار گرفت. 

 بر اساس تصمیم شورا، برای کنکور سال ۱۴۰۴، تأثیر شش درس پایه یازدهم که دانش‌آموزان در خرداد ۱۴۰۳ امتحان داده‌اند، به صورت مثبت در نظر گرفته شد.

همچنین مقرر شد که تأثیر این دروس برای کنکور ۱۴۰۵ (ویژه دانش‌آموزان پایه یازدهم امسال) به صورت قطعی اعمال شود.

دانش‌آموزانی که پارسال پایه یازدهم را گذراندند و امسال کنکور می‌دهند به دلیل شرایط جنگی تقاضا داشتند تاثیر معدل سال یازدهم مثبت شود که این درخواست امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مثبت شد.

برچسب ها: تاثیر معدل در کنکور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نهایی یازدهم رو لغو کنید.به خدا در حقمون ظلم می کنید.بیشتر دروس مجازی بود،شرایط استرس زای جنگی بود.الان شرایط تهران و شهرهایی که میدون جنگ بود با بقیه شهرها یکی میشه؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا هر وقت اراده کنید میتوانید قوانین را تغییر دهید و با روح و روان دانش اموز بازی کنید.
مگر میشود مصوبه یک روزه تغییر کند!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
با تموم سلول های بدنم ازتون متشکرم متشکرم متشکرم .
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
نهایی یازدهم امسال رو لغو کنید. متاسفم که برای این قشر،اهمیتی قائل نیستید
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اون اشخاصی که میومدین زیر پست ها نظر میزاشتین و میگفتین باید قطعی بمونه
الان تو دلم دارم ی چیزایی بهتون میگم که فقط خدا میدونه
حالا برین پمادو بزنین جایی ک میسوزه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر خیلی به فکر دانش آموزان هستید،تاثیریازدهم در کنکور ۴۰۶ رو مثبت کنید
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برای کنکور سال ۴۰۶ رو هم مثبت کنید. به خدا نابودمون کردید.می فهمید ۱۲تا درس رو مجبور باشی بخونی یعنی چی؟ اونم با دروس مشترک که هیچ تاثیری برای دنیا و آخرتمون نداره.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
۶ درس شد
۴ تا عمومی و زیست و شیمی
همونم سال دیگه مثبت میکنن
شمام اعتراض کنین سال دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دوست عزیز،چرا فکر می کنی همه رشته تجربی هستن؟ ریاضی و انسانی هم رشته است. در ضمن چرا گرهی که میشه با دست باز کرد،با دندان باز کنیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
پس یازدهمی های امسال چی؟ چرا هوای درس نخونها رو دارید؟ یازدهم پارسال فقط ۶درس نهایی دادن اونم در شرایط نرمال و آرام.ما یازدهمیهای امسال چه گناهی داریم کسی ما رو نمی بینه؟
۵
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
فشار بخور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
انگاری شد 6 درس ناشناس 17:44
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