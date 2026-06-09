تونل توحید و تونل امیرکبیر از امشب ساعت ۲۴ تا ۵ صبح فردا مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام شهرداری تهران، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل امیرکبیر، هر دو مسیر تونل توحید و هر دو دهانه تونل امیرکبیر امروز ۱۹ خرداد از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین تونل توحید به سمت شمال، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه چمران و مسیر جایگزین به سمت جنوب بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام (ره) است.

همچنین مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر به سمت شمال بزرگراه امام علی (ع)، خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد) و مسیر جایگزین به سمت جنوب نیز بزرگراه امام علی (ع) و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) است.