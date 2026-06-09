باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری گفت: از مجموع ۲۲۶ تالاب کشور، ۴۰ تالاب در آذربایجان‌غربی قرار دارد که معادل ۱۷.۷ درصد کل تالاب‌های کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تالاب‌ها علاوه بر کارکردهای زیست‌محیطی، در عرصه‌های فرهنگی، تفرجگاهی و گردشگری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که نمونه موفق آن تالاب کانی‌ برازان در حوزه پرنده‌نگری است.

وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در حاشیه تالاب‌ها بسته‌های حمایتی و برنامه‌های اجرایی در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است، اظهار کرد: تالاب کانی‌ برازان نیز از جمله تالاب‌هایی است که ظرفیت بهره‌برداری گردشگری و سرمایه‌گذاری در آن پیش‌بینی شده است.

جباری با اشاره به اینکه تالاب‌های استان در فهرست تالاب‌های مشمول آیین‌نامه حفاظت از تالاب‌های غیرقابل تخریب و آلودگی ثبت شده‌اند، گفت: ۶ تالاب استان در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسیده و ۲ تالاب بورالان و شیبلو در ماکو و پلدشت نیز در دستور کار ثبت قرار دارند.

ثبت ۹ تالاب بعنوان مناطق شکار ممنوع

وی یادآوری کرد: چهار تالاب استان به عنوان مناطق چهارگانه ارتقا یافته و ۹ تالاب نیز به عنوان مناطق شکار ممنوع ثبت شده‌اند؛ همچنین برای چهار تالاب، مدیریت زیست‌بومی تهیه شده است که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم آذربایجان‌غربی در عرصه تالابی کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبار استانی برای تالاب‌ها گفت: برای احیای تالاب‌ها نیازمند اعتبارات مشخص هستیم و تخصیص حقابه تالابی پس از تأمین آب شرب، باید در اولویت سایر مصارف قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امسال با تأکید استاندار آذربایجان‌غربی در زمینه آبگیری تالاب‌های استان، همه تالاب‌ها به‌ویژه تالاب‌های حوزه دریاچه ارومیه به طور کامل آبگیری شدند و برخی نیز سرریز کردند.

جباری بیان کرد: حتی دو تالاب که با مشکل ورودی آب مواجه بودند، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آبگیری شدند و برای هشت تالاب نیز نیازهای زیست‌محیطی به صورت کارشناسی و با همکاری مشاور تأمین شده است.

وی با اشاره به ماده پنج آیین‌نامه تالاب‌ها افزود: بر اساس این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها را با اولویت تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده و با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی ظرف دو سال تدوین و اجرا کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: برای دو تالاب این برنامه تهیه شده و تالاب قوپی‌باباعلی در مراحل پایانی تدوین قرار دارد؛ همچنین برای دریاچه ارومیه نیز در سال‌های گذشته برنامه جامع مدیریت تعریف شده است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است برنامه کشاورزی پایدار سازگار با محیط زیست را در حوزه‌های تالابی خسارت‌دیده، با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش کشاورزی، تهیه و تدوین کند.

جباری تأکید کرد: عدم ورود منابع آبی از نظر کمی و کیفی در احیای تالاب‌ها بسیار مؤثر است و توسعه‌ کشاورزی در اراضی بالادست بر ورود آب به تالاب‌ها تأثیر زیادی دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از این موضوع خارج از مدیریت مستقیم ماست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو باید همکاری‌های لازم را برای احیای تالاب‌ها انجام دهند.