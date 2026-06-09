در پایان جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو سرمربیان تیم های ملی بانوان و آقایان برای حضور در بازیهای آسیایی انتخاب و معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو به ریاست هادی ساعی و با حضور هادی افشار دبیرکل فدراسیون، مرتضی کریمی، مسعود حجی زواره، وحید خسروشاهی و مهرو کمرانی در محل فدراسیون تکواندو تشکیل و در نهایت پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی مردان و مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان انتخاب و معرفی شدند.

افشار دبیرکل فدراسیون در این خصوص گفت: در جلسه فوق همه اعضای حاضر در جلسه در خصوص شاخص‌های مورد نظر برای حضور در راس کادر فنی به عنوان سرمربی تیم ملی بحث و تبادل نظر نمودند، توانمندی در مدیریت تیم ملی که سرمربیگری یکی از نقش‌های آن است، اعتماد به نفس، رزومه خوب داخلی و خارجی، آشنایی به روانشناسی (حوزه کادر فنی و اعضای تیم ملی را به خوبی مدیریت کند)، شجاعت، ریسک پذیری، کاهش استرس و قدرت تصمیم گیری در مواقع سخت و حساس، تاب آوری در شرایط خاص، مشاور پذیری، آشنایی به زبان انگلیسی و نظارت مستمر و مستقیم بر اردو‌های تیم ملی از جمله مهمترین این شاخص‌ها بود.

وی افزود: در ادامه مباحث فوق و تعیین شاخص ها، هر کدام از اعضای کمیته فنی گزینه‌های خود را معرفی کردند. در نهایت به ترتیب حروف الفبا، علی تاجیک، پیام خانلرخانی، یوسف کرمی و فیض الله نفجم چهار گزینه‌ای بودند که مطرح شدند، که یوسف کرمی و پیام خانلرخانی دو گزینه‌ای بودند که بیشترین رای را کسب کردند و در نهایت با رای قاطع اعضای کمیته فنی خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد.

افشار در مورد کادر فنی تیم ملی مردان گفت: مقرر گردید مذاکراتی با خانلرخانی انجام شود تا همکاران خود را معرفی کند. احتمال دارد که در خصوص اعضای کادر فنی هم کمیته فنی نظراتی داشته باشد که ایشان برای حضور در جلسه دعوت خواهند شد تا ضمن ارائه برنامه‌ها در این خصوص نیز گفت‌و‌گو و تصمیم گیری شود.

دبیرکل فدراسیون در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی بانوان گفت: مقرر بود همانند فرآیند انتخاب سرمربی آقایان همین موضوع برای انتخاب سرمربی تیم ملی بانوان طی گردد که همه اعضای کمیته فنی به اتفاق با توجه به شرایط موجود، بازی‌های پیش رو و عملکرد تیم ملی بانوان در مسابقات آسیایی و ارتقا جایگاه کشور صرفا سرکار خانم ساعی را معرفی و در نهایت از سوی کمیته فنی ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان انتخاب شدند.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، سرمربی تیم ملی تکواندو ، مهروزساعی ، تکواندو ، بازی‌های آسیایی
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