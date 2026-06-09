وزیر ورزش و جوانان، در جریان بازدید از اردوی تیم ملی بوکس ایران با ملی‌پوشان و کادر فنی این تیم دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در رشته بوکس اظهار داشت: «تلاش می‌کنیم اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران و ازبکستان همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور برگزار شود تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای ملی‌پوشان فراهم کنیم.»

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت افزایش اردو‌ها و مسابقات تدارکاتی برای تیم ملی بوکس گفت: «تیم ملی بوکس نیازمند برگزاری اردو‌ها و حضور در مسابقات بیشتری است تا بتواند به آمادگی مطلوب دست پیدا کند.»

دنیامالی با اشاره به اهمیت حضور موفق بوکس ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا افزود: «روی بوکس حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و تلاش خواهیم کرد شرایطی فراهم شود که این رشته با سهمیه کامل در ناگویا حضور پیدا کند. آینده بوکس ایران روشن است و در مدت باقی‌مانده تا این رقابت‌ها باید با تمام توان تلاش کنید و حتی یک روز را از دست ندهید. انتظار داریم در ناگویا طلسمی که برای بوکس ایران به وجود آمده شکسته شود.»

وی ادامه داد: «بوکس ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد و موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌تواند موجب جلب توجه بیشتر به این رشته شود.»

وزیر ورزش و جوانان همچنین از تلاش‌های رئیس فدراسیون بوکس قدردانی کرد و گفت: «آقای حسینی زحمات زیادی برای این رشته کشیده‌اند و امیدواریم در آینده بوکس ایران صاحب یک مرکز آکادمیک و خوابگاه اختصاصی شود. برای همه دست‌اندرکاران این رشته آرزوی موفقیت دارم.»

دنیامالی با اشاره به علاقه شخصی خود به این رشته اظهار داشت: «چند ماه در این رشته فعالیت کرده‌ام و با تمام وجود به بوکس علاقه‌مند هستم. این رشته نیازمند هوش، ذکاوت و تمرکز بالاست و برای ما بسیار اهمیت دارد که با توجه به سابقه درخشان بوکس ایران، دوباره شاهد موفقیت‌ها و روز‌های خوب این رشته باشیم.»

وی افزود: «در رده‌های پایه اقدامات خوبی انجام شده است، اما باید با همکاری و همدلی، طی یک برنامه پنج‌ساله بوکس ایران را به روز‌های اوج خود بازگردانیم. از همین امروز نیز باید برای کسب سهمیه‌های المپیک لس‌آنجلس برنامه‌ریزی کنیم و به دنبال کسب بیشترین سهمیه ممکن باشیم.»

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: «دوست دارم در ناگویا این خبر را بشنویم که ملی‌پوشان بوکس ایران شگفتی‌ساز شده‌اند و مدال‌های درخشانی کسب کرده‌اند.»

دنیامالی همچنین خطاب به رئیس فدراسیون بوکس خواستار آن شد که در ماه‌های باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا، ملی‌پوشان از حقوق و حمایت‌های مناسبی برخوردار باشند و رسیدگی به تیم ملی در بالاترین سطح انجام شود.

وی در پایان با استقبال از برگزاری اردوی مشترک تیم‌های ملی ایران و ازبکستان تأکید کرد: «این آمادگی را داریم که هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری اردوی مشترک دو تیم انجام دهیم.»

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، فدراسیون بوکس ، بوکس
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