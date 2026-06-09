تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در دومین دیدار خود برابر برزیل به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان بسکتبال با ویلچر به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی کشورمان با نام شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید رضا رکجان، در دومین دیدار خود به مصاف تیم برزیل رفت.
شاگردان بهروز سلطانی در این دیدار توانستند با نتیجه قاطع ۷۵ بر ۶۳ به برتری دست یافتند.
ملی پوشان کشورمان در سومین بازی گروهی خود فردا از ساعت ۸ صبح به وقت ایران به مصاف تیم لهستان میروند.
گفتنی است مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان ۱۸ تا ۲۲ خرداد ماه به میزبانی شهر سوفانبوری تایلند برگزار میشود و چهار تیم از این رقابتها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد.