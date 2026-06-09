هم‌زمان با رونمایی از پوستر روز ملی صنعت و معدن با حضور نمایندگان تشکل‌های صنعتی و معدنی بخش خصوصی، سید عباس حسینی رئیس ستاد گرامیداشت این رویداد، از ثبت بیش از ۲۳۰۰ تقاضا برای ارزیابی واحدهای نمونه و استقرار سامانه هوشمند «نامیتو» برای مدیریت یکپارچه و برخط ثبت‌نام میهمانان خبر داد.

آیین رونمایی از پوستر گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد گرامیداشت این رویداد ملی برگزار شد.

در این مراسم -که با حضور نمایندگان ۹ تشکل شاخص صنعتی و معدنی بخش خصوصی برگزار شد- بر نقش راهبردی و هم‌افزایی این نهادها در برگزاری برنامه‌های روز ملی صنعت و معدن تأکید شد.

ثبت رکورد ۲۳۰۰ تقاضا برای ارزیابی

سید عباس حسینی رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در حاشیه این آیین، با اشاره به استقبال چشمگیر واحدهای تولیدی از فرآیند ارزیابی و انتخاب واحدهای نمونه سال جاری گفت: امسال شاهد ثبت بیش از ۲۳۰۰ تقاضا بودیم که رکوردی کم‌نظیر در این حوزه است.

وی افزود: تحقق این حجم از مشارکت، آن هم در شرایط جنگی، پیام روشنی از امید، پویایی و انگیزه والای کارآفرینان برای استمرار مسیر توسعه مخابره می‌کند.

شعار سال محوریت طراحی پوستر

مشاور وزیر صمت با تشریح مفاهیم به‌کار رفته در پوستر گفت: در طراحی پوستر امسال، ضمن حفظ المان‌های هویتی و اصیل روز ملی صنعت، تلاش شده بر مفاهیم کلیدی همچون باور به ایران قوی تأکید ویژه‌ای شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: این پوستر با الهام از تأکیدات رهبر شهید انقلاب و با محوریت شعار امسال یعنی “اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی” طراحی شده است.

حسینی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین در این اثر، نماد واحدهای صنعتی که در دوران سخت جنگ، پایداری خود را حفظ کردند به تصویر کشیده شده و تمامی این مفاهیم در یک قاب واحد، زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمده‌اند تا نشان‌دهنده اتحاد و انسجام ملی باشد.

هوشمندسازی ثبت نام میهمانان با رونمایی از سامانه نامیتو

حسینی در ادامه، از تحول در فرآیند دعوت و پذیرش میهمانان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، سامانه «نامیتو» به‌عنوان درگاه رسمی ثبت‌نام میهمانان مراسم روز ملی صنعت و معدن راه‌اندازی شده است تا فرآیند دعوت و پذیرش، به‌صورت برخط، هدفمند، مدون و یکپارچه انجام پذیرد.

وی افزود: هدف اصلی از استقرار این سامانه، ایجاد انضباط اجرایی، ارتقای سطح شفافیت و قابلیت رهگیری فرآیندها، کاهش موازی‌کاری‌های اداری و در نهایت، فراهم‌سازی بستری استاندارد برای تعامل نظام‌مند ستاد برگزاری با تشکل‌های فراگیر صنعتی و معدنی و سایر گروه‌های هدف است.

رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با تأکید بر اینکه ثبت‌نام در این سامانه فراتر از یک اقدام تشریفاتی است، تصریح کرد: در این الگو، ثبت‌نام میهمانان صرفاً یک گام شکلی و فرم‌محور نیست؛ بلکه فرآیندی ساختارمند و مبتنی بر گروه‌های هدف از پیش تعیین‌شده است که با مشارکت مستقیم تشکل‌های فراگیر صنعتی و معدنی کشور مدیریت می‌شود. بر همین اساس، تشکل‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌توانند از طریق مسیرهای تعریف‌شده در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و معرفی مدعوین خود اقدام نمایند.

تولیدکنندگان، سدی پولادین در برابر هجمه‌های اقتصادی

مشاور وزیر صمت با تبیین نقش خطیر فعالان اقتصادی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، از صنعتگران به عنوان افسران جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: دشمنان با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، سعی داشتند معیشت مردم را با اخلال مواجه کنند، اما تولیدکنندگان با مقاومتی مثال‌زدنی اجازه ندادند کشور دچار کمبود کالا شود. در واقع همان‌طور که رزمندگان حافظ مرزهای جغرافیایی هستند، فعالان عرصه تولید نیز سنگربانان معیشت و ثبات اقتصادی کشورند.

بلوغ صنعت در کوران بحران‌ها

حسینی در بخش پایانی سخنان خود، تاب‌آوری شبکه تولید کشور را ستودنی خواند و خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت‌های تولیدی در جریان جنگ های اخیر و دوران‌های حساس گذشته، گواهی بر بلوغ و توانمندی بخش صنعت ایران است.

شایان ذکر است آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، همه‌ساله در دهم تیر ماه – که به همین عنوان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است – با هدف ارج نهادن به مجاهدت‌های یک‌ساله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همکاری نزدیک تشکل های صنعتی و معدنی بخش خصوصی برگزار می‌شود.

این تشکل‌های عضو ستاد که همه‌ساله با مشارکت فعال خود، بازوی اجرایی و فکری این رویداد محسوب می‌شوند، شامل «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران»، «خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران»، «اتاق اصناف ایران»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران»، «خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران»، «خانه معدن ایران»، «اتاق تعاون ایران» و «انجمن مدیران صنایع ایران» هستند.

همچنین، پس از برگزاری مراسم ملی، برنامه‌های استانی نیز با هدف تجلیل از تلاش‌های ارزشمند کارآفرینان و واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.