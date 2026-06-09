باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونيو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سهشنبه گفت که از تنشهای جدید در خاورمیانه «عمیقا نگران» است و از همه طرفها خواست تا حملات را «فوراً» متوقف کنند.
گوترش در پستی در X نوشت: «آتشبس در لبنان، ایران و غزه باید کاملاً رعایت شود. از هر اقدامی که میتواند تلاشهای دیپلماتیک جاری را تضعیف کند، باید اجتناب شود.»
او همچنین نگرانی خود را در مورد تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاهها به نوار غزه ابراز کرد و در عین حال از این رژيم خواست تا فوراً تصمیم خود را لغو کند و از رسیدن کمکهای بشردوستانه به مردم این منطقه محاصره شده اطمینان حاصل کند.
او در پایان گفت: «هیچ راه حل نظامی برای درگیریها در خاورمیانه وجود ندارد. تنها راه پیش رو از طریق گفتوگو و مذاکره است. من از همه طرفهای مربوطه میخواهم که برای دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را پیش میبرد، تلاش کنند.»
منبع: العربیه