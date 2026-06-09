شیراز در قاب روایت میدانی خبرنگاران خارجی

باشگاه خبرنگاران جوان - کلان‌شهر شیراز، شهر دین، هنر و حماسه، در روز‌هایی که نگاه بسیاری از رسانه‌های خارجی به ایران دوخته شده، میزبان گروهی از خبرنگاران بین‌المللی شد؛ سفری که با هدف مشاهده نزدیک زندگی مردم، ظرفیت‌های توسعه شهری، اقلیم، فرهنگ و تاریخ این شهر برنامه‌ریزی شده و زمینه روایت مستقیم از واقعیت‌های میدانی را فراهم کرده است.

این برنامه رسانه‌ای به همت و همکاری ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شهرداری شیراز، میراث صداوسیمای جمهوری اسلامی و ... برگزار شد.

خبرنگاران حاضر از کشور‌های مختلف جهان با حضور در شیراز، روایت خود را بر اساس مشاهدات عینی و گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان تنظیم کردند.

بازدید از خطوط مترو شیراز و ایستگاه‌های در حال احداث در ابتدای برنامه انجام شد. خبرنگاران از نزدیک در جریان روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و فعالیت مهندسان و کارگران ایرانی قرار گرفتند. همچنین ایستگاه شاخص «وکیل‌الرعایا» به دلیل جایگاه شهری و طراحی منحصر خود مورد توجه ویژه مهمانان قرار گرفت.

در ادامه، این گروه با حضور در مجموعه جهانی زندیه، جریان زندگی روزمره، رفت‌وآمد مردم و پویایی اقتصادی این بخش از بافت تاریخی شیراز را مشاهده کردند. بازدید از فضا‌های عمومی، نظافت شهری و حضور مداوم شهروندان در فعالیت‌های روزمره از نکات برجسته گزارش‌های میدانی خبرنگاران بود.

سپس خبرنگاران با حضور در اجتماع مردمی میدان آیینی معلم، از نزدیک با جمعی از جانبازان و شهروندان دیدار کردند. گفت‌و‌گو‌های شکل‌گرفته در این حضور میدانی، بخشی از روایت‌های مرتبط با حوادث اخیر و تجربه‌های مردمی را برای این هیئت رسانه‌ای روشن کرد؛ بنابراین گزارش، این سفر رسانه‌ای امکان ارائه روایتی مبتنی بر مشاهده مستقیم از توسعه شهری، بافت تاریخی و زیست اجتماعی مردم شیراز را فراهم کرده است؛ روایتی که خبرنگاران خارجی تلاش دارند آن را بدون واسطه و بر اساس تجربه میدانی به مخاطبان خود منتقل کنند.

منبع: شهرداری شیراز