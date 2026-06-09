همت در خاک حاصلخیز فارس جوانه زد و ۷۰ طرح عمرانی در استان سبز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به افتتاح ۷۰ طرح عمرانی و اشتغال زا در هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: بهره برداری از این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱.۴۴ همت، ۲۳ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه پارسال را ثبت کرده است.

او بیان کرد: امسال هفته جهاد کشاورزی با شعار «امنیت غذایی؛ در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی» نامگذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: از مجموع طرح‌های قابل افتتاح، ۲۹ طرح عمرانی در زیر بخش‌های امور عشایر، منابع طبیعی، آب و خاک و فنی و زیر بنایی با اعتباری بالغ بر ۷۳۶.۲۹۱ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

بهجت حقیقی بیان کرد: طرح‌های عمرانی موجب تثبیت اشتغال بیش از ۲ هزار و ۵۶۵ نفر می‌شود و بالغ بر ۴ هزار و ۴۵ خانوار از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

او با اشاره به ۴۱ طرح اشتغال زای قابل افتتاح بخش کشاورزی با اشتغال زایی ۴۲۲ نفری، گفت: این طرح‌ها در حوزه تولیدات گیاهی و دامی، صنایع تبدیلی و غذایی، تعاون روستایی و شیلات قرار دارند و مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده برای این طرح‌ها نزدیک به ۱.۰۷ همت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین از کلنگ زنی ۳ واحد گلخانه‌ای و ۲ واحد دامداری پرورش گوسفند داشتی در هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

او با بیان اینکه ۳ طرح گلخانه‌ای با مجموع سطحی بالغ بر ۲۲ هکتار در شهرستان‌های آباده، مرودشت و ارسنجان آماده کلنگ زنی است، پیش بینی کرد: به منظور راه اندازی گلخانه‌های مذکور سرمایه گذاری بیش از ۳ هزار و ۳۰ میلیارد ریال نیاز است و در نهایت برای ۱۸۰ نفر اشتغال زایی ایجاد می‌شود.

بهجت حقیقی با اشاره به طرح ساخت ۲ واحد دامداری در شهرستان زرین دشت با ظرفیت هر کدام ۱۵۰ راس دام نیز از دیگر طرح‌های آماده کلنگ زنی است ادامه داد: ۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال زایی پایدار ۲ نفری از موارد پیش بینی شده برای این طرح‌ها است.

بیست و هفتم خرداد ماه یادآور صدور فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی است و به همین مناسبت «روز جهاد کشاورزی» نیز نام گرفته و از بیست و یکم خردادماه تا این تاریخ به نام «هفته جهاد کشاورزی» نامگذاری شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس