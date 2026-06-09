روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان از شهادت یکی از پاسداران این استان در حین انجام مأموریت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، پاسدار دلاور «امیرمحمد احمدی» از نیروهای تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع)، صبح امروز در جریان اجرای مأموریت در جنوب کشور به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) ضمن تبریک و تسلیت این ضایعه به خانواده معظم شهید، همرزمان و مردم شهیدپرور استان لرستان، به‌ویژه مردم ولایت‌مدار شهرستان الیگودرز، اعلام کرد جزئیات مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شهید امیرمحمد احمدی در راه دفاع از امنیت و آرمان‌های نظام اسلامی جان خود را فدا کرد و به جمع شهدای سرافراز میهن اسلامی پیوست.

منبع: سپاه لرستان

برچسب ها: شهادت ، لرستان
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