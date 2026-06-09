شهید مدافع امنیت عباس اسدی با ۵۸ ضربه چاقو در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در قم به شهادت رسید، پنجمین فرزند تازه متولد شده اش به یاد پدر، «عباس» نام گرفت تا جانفدای ایران باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -داستان شهید عباس اسدی، قصه تکراری، اما همیشه شنیدنی مردانی است که در راه دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب، از جان خود می‌گذرند.

او در دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان کودتای نافرجام آمریکایی-صهیونیستی در قم، با ۵۷ ضربه چاقو مظلومانه به شهادت رسید.

چند ماه پس از شهادت عباس اسدی، پنجمین فرزند خانواده متولد شد. نوزادی که آغوش پدر را  ندیده ، اما حالا قرار است نام او را زنده نگه دارد. خانواده شهید، این نوزاد پسر را به یاد پدر شهیدش، «عباس» نام نهادند تا نام و یاد شهید عباس اسدی در وجود این فرزند کوچک، همچنان جاری باشد.

 حیدر، حسن، هادی، زینب و حالا عباس؛ پنج یادگار از یک شهید

شهید عباس اسدی پیش از شهادت، چهار فرزند به نام‌های «حیدر، حسن، هادی و زینب» داشت. حالا با تولد پنجمین فرزند، کاروان فرزندان شهید عباس اسدی کامل شده است. فرزندی که شاید هیچ خاطره‌ای از پدر ندارد، اما نامش و یادپدرش در سربلندی ایران اسلامی به روشنی میدرخشد.

عباس شهید عباس اسدی به دنیا آمد

عباس شهید عباس اسدی به دنیا آمد

انتخاب نام «عباس» برای پنجمین فرزند شهید عباس اسدی، فقط یک نامگذاری ساده نیست؛ این انتخاب، نماد تداوم راه، زنده نگه داشتن یاد شهدا و پیوند نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی است. کودکانی که در آغوش مادر، بزرگ می‌شوند، اما نام پدران شهیدشان، همیشه همراه و همدم آنان خواهد بود.

شهید عباس اسدی یکی از شهدای مظلوم حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ در قم بود که در جریان کودتای آمریکایی-صهیونیستی، مظلومانه به شهادت رسید. او که پاسدار امنیت مردم بود، در نهایت جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب و نظام کرد. امروز، با تولد پنجمین فرزندش، نام او بر تارک تاریخ این مرز و بوم ماندگارتر از همیشه شده است.

 

 

برچسب ها: اغتشاشات ، شهدا
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