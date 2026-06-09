وزیر نفت گفت:منابع ارزی واردات بنزین باید به بهبود معیشت مردم اختصاص یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محسن پاکنژاد وزیر نفت با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و اجرای سیاستهای بهینهسازی، گفت: بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین میشود و اگر بتوان با اجرای راهکارهای مدیریت تقاضا، نیاز به واردات را کاهش داد، این منابع میتواند در جهت ارتقای معیشت مردم هزینه شود.
وزیر نفت، با اشاره به هزینههای ارزی ناشی از واردات بنزین اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین میشود. اگر بتوانیم با اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی و بهرهگیری از راهکارهای مدیریت تقاضا، این منابع را به جای واردات بنزین به سمت بهبود معیشت مردم هدایت کنیم، قطعاً این اقدام یک راهکار منطقی، عقلانی و قابل دفاع خواهد بود.
وی افزود: این هدف نیازمند اجرای یک بسته جامع مدیریت تقاضاست که مجموعهای از راهکارهای متنوع را در بر میگیرد. استفاده از سوختهای جایگزین نظیر سیانجی (CNG) و الپیجی (LPG) به جای بنزین، از جمله محورهای مهم این بسته به شمار میرود.
وزیر نفت ادامه داد: در کنار توسعه استفاده از سوختهای جایگزین، راهکارهای دیگری نیز در این بسته پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به انتقال سهمیه بنزین از کارتهای سوخت به کارتهای بانکی و سایر اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف اشاره کرد.
پاکنژاد با بیان اینکه این بسته هماکنون در دولت در حال بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: پس از نهایی شدن و تصویب در دولت، جزئیات آن ابلاغ خواهد شد و صنعت نفت نیز به عنوان مجری، نسبت به اجرای مصوبات دولت در این زمینه اقدام خواهد کرد.
وی تأکید کرد که هدف اصلی این برنامهها، مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینههای ارزی کشور و هدایت منابع حاصل از آن به سمت ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم است.