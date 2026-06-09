سپهر اعتمادپور با کسب پیروزی مقابل پویا شفیعی‌فرد، جواز حضور در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین روز مسابقات انتخابی تیم ملی آقایان با برگزاری دیداری حساس و سرنوشت‌ساز میان سپهر اعتمادپور و پویا شفیعی‌فرد پیگیری شد؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن تکلیف نماینده اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را مشخص می‌کرد.

در این دیدار، سپهر اعتمادپور با ارائه نمایشی مقتدرانه و عملکردی کم‌اشتباه موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ از سد پویا شفیعی‌فرد عبور کند و ضمن تثبیت برتری خود در رقابت‌های انتخابی، سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کند.

این مسابقه در فضایی رقابتی و با حضور کادر فنی تیم‌های ملی برگزار شد و امیر عزیزی‌پور، رئیس فدراسیون اسکواش، نیز از نزدیک نظاره‌گر عملکرد ملی‌پوشان و روند برگزاری این رقابت مهم بود.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی آقایان طی روز‌های گذشته با حضور برترین بازیکنان کشور در کمپ تیم‌های ملی باشگاه انقلاب برگزار شد و در نهایت سپهر اعتمادپور با کسب نتایج برتر، به عنوان نماینده اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شد.

گفتنی است رقابت‌های انتخابی تیم ملی بانوان نیز از ۲۰ تا ۲۴ خردادماه با هدف تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار خواهد شد.

برچسب ها: اسکواش ، بازی‌های آسیایی ، فدراسیون اسکواش
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