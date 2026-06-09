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معادلات جدید در جنوب لبنان؛ تغییر موضع آمریکا پس از عملیات ایران + فیلم

کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد معادلات جدید در جنوب لبنان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شمس، کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به آثار عملیات نظامی ایران علیه اسرائیل گفت: این عملیات در حال ایجاد تغییر در معادلات سیاسی لبنان است و بسیاری معتقدند فضای سیاسی این کشور پس از جنگ دستخوش تحول خواهد شد.

وی با اشاره به طرح موسوم به «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان، گفت: براساس طرح موجود، اجرای توافق به‌صورت گام‌به‌گام آغاز می‌شود؛ ارتش لبنان وارد بخشی از منطقه شده و همزمان ارتش اسرائیل از آن عقب‌نشینی می‌کند تا زمینه بازگشت ساکنان فراهم شود.

شمس ادامه داد: پیش‌تر موضع آمریکایی‌ها این بود که مردم به این مناطق بازنگردند و تنها ارتش لبنان مسئول مدیریت و اعمال حاکمیت در این نواحی باشد، اما اکنون اعلام شده است که ساکنان نیز می‌توانند به خانه‌های خود بازگردند. تغییر موضع آمریکا در قبال بازگشت ساکنان به این مناطق، نشانه‌ای روشن از عقب‌نشینی از مواضع قبلی است که پس از موضع‌گیری ایران و حملات سپاه به اسرائیل رخ داده است.

 

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