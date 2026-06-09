رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سواد سلامت باعث تصمیم گیری آگاهانه در بحران‌ها می‌شود.

باشگاه خبرگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - نجمه الملوک امینی، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سواد سلامت سبب افزایش مهارت و توانایی افراد می‌شود تا مردم درک درستی از پیام‌های آموزشی داشته باشند.

به گفته وی، ارتقای سواد سلامت سبب شده تا مردم درک درستی از وضعیت سلامت جسمانی خود داشته باشند.

 امینی تصریح کرد: ارتقای سواد سلامت سبب شده تا مردم در شرایط مختلف و به ویژه بحران رفتار مناسبی داشته باشند.

وی تاکید کرد: محتوای پر کاربرد و ساده برای شرایط بحرانی باید تولید شود تا سطح سواد سلامت افراد ارتقا پیدا کند تا سوالات مردم سریعا پاسخ داده شود. در تولید محتواهای علمی باید یک پایش و ارزیابی از این مطالب و پیام‌های علمی تولیدی به درستی انجام شود.

امینی بیان کرد: در تولید محتواهای علمی و با هدف ارتقای سطح سواد سلامت مردم باید به موضوع تاب آوری اجتماعی مردم توجه ویژه شود.

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برچسب ها: سواد سلامت ، سلامت جسم
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