باشگاه خبرنگاران جوان - سومین مرحله رقابت انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ووشو ساندا زنان و مردان برای تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، ظرف دو روز به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران و با حضور مربیان و داوران بین‌المللی ووشو کشور برگزار شد تا نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی معرفی شوند.

بر این اساس در تیم ملی ساندا زنان، سوگند سینکایی و دیانا رحیمی در وزن خود به عنوان نفر اول فیکس شدند و همراه با سوگند سلیمی و رضوان موچانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در تیم ملی ساندا مردان نیز مهدی کرمانی، شجاع پناهی، عرفان محرمی و سهیل موسوی به عنوان نفرات اول وزن خود فیکس شدند و همراه با پیمان رحمانی، عیسی آرسیون و رضا کرمی واجد شرایط حضور در اردو شدند.

نتایج انتخابی ساندا زنان به شرح زیر است:

وزن ۵۲- کیلوگرم: سوگند سینکائی (برنده) - سوگند سلیمی

وزن ۶۰- کیلوگرم: دیانا رحیمی (برنده) - سهیلا منصوریان

نتایج انتخابی ساندا مردان به شرح زیر است.

وزن ۶۰- کیلوگرم: مهدی کرمانی (برنده) - پیمان رحمانی

وزن ۶۵- کیلوگرم: شجاع پناهی (برنده) - عیسی آرسیون

وزن ۷۵- کیلوگرم: سهیل موسوی (برنده) - رضا کرمی