باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۲۹ شهروند لبنانی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور شهيد شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۱۳۳ نفر دیگر زخمی و در بیمارستان بستری شده‌اند.

این وزارتخانه در گزارشی در X اعلام کرد: «تعداد کل غیرنظامیان شهيد شده از زمان آغاز تشدید نظامی در ۲ مارس به ۳۶۶۶ نفر و ۱۱۳۲۱ زخمی افزایش یافته است.»

این وزارتخانه اعلام کرد که بیشترین تعداد تلفات در ۲۴ ساعت گذشته در شهر صور ثبت شده است، جایی که هواپیما‌های نیروی هوایی اسرائیل به محله مسکونی المساکین حمله کردند. این حمله هوایی هشت شهيد و ۳۲ زخمی بر جا گذاشت.

منبع: الجزیره