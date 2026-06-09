در آمبولانس ۱۱۵ کازرون، پیش از رسیدن به بیمارستان، یک نوزاد دختر به زندگی لبخند زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بهمن جمشیدی رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون اظهار کرد: طی تماس با مرکز پیام اورژانس مبنی بر شروع درد‌های زایمانی یک مادر باردار ۳۰ ساله در منطقه سرمشهد بالاده، بلافاصله گروه امدادی از پایگاه اورژانس بالاده به محل اعزام شدند.

او تصریح کرد: با توجه به وضعیت اورژانسی بیمار و پیشرفت روند زایمان، این عملیات با مهارت و تحت مراقبت‌های تخصصی کارشناسان فوریت‌های پزشکی، در داخل آمبولانس با موفقیت انجام و نوزاد دختر با سلامت کامل متولد شد.

رئیس اورژانس کازرون بیان کرد: پس از انجام اقدامات حمایتی و اطمینان از وضعیت پایدار مادر و نوزاد، هر ۲ نفر جهت دریافت مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون منتقل شدند.