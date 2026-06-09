ترکیب ۴ تیم اعزامی به هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه در سه دانشجویان آسیا مشخض شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه در سه دانشجویان آسیا از ۲۲ تا ۲۴ خردادماه در کشور چین برگزار می‌شود و کاروان میناب ۱۶۸ امشب راهی این رقابت‌ها می‌شوند.

 نمایندگان کشورمان در بسکتبال سه به سه به شرح زیر هستند:

تیم بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی: هستی دلریش، مارال ابراهیم، شقایق در ریخته، زهرا مقدسی. مریم بابایی (مربی)

تیم بسکتبال دختران دانشگاه پیام نور: عسل نسترن تهرانی، کوثر امامی کردمحله، ریحانه صالحی، تبسم عشقی. سحر رضازاده (مربی)

تیم بسکتبال پسران مؤسسه آموزش عالی توس: سید امیر علی میرجلالی، امیررضا عباسپور، امیر صالح کفائی، سروش مشیری. سیدجواد جعفری (مربی)

تیم بسکتبال پسران دانشگاه آزاد: آرش ابراهیمی، بهامین صبوح، محمدحسین قدیری، شایان فلاحی. عاشورمحمد گلمحمدی (مربی)

سرپرست کاروان میناب ۱۶۸ اعزامی به این مسابقات دکتر فرناز ترابی می‌باشد.

گفتنی است سال گذشته تیم پیام نور پسران قهرمان این رقابت‌ها شد. قهرمان این دوره سهمیه مسابقات جهانی را کسب می‌کند.

برچسب ها: بسکتبال 3 نفره ، بازی های آسیا
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