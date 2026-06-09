باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق سه‌شنبه عصر در آیین افتتاح رسمی راه‌آهن اردبیل - میانه با اشاره به تلاش‌های ماندگار شهید دادمان در پایه‌گذاری این مسیر حیاتی، اظهار کرد: یاد و خاطره این شهید گرانقدر همواره در اردبیل و سراسر کشور درخشان و الهام‌بخش است.

وی با اشاره به اینکه کلنگ این پروژه در سال ۱۳۸۱ به زمین زده شد، افزود: تکمیل این مسیر پس از گذشت ۲۲ سال و در دوران فعالیت هفت دولت، سرانجام در دولت چهاردهم به ثمر نشست.

وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل طولانی شدن این طرح را توپوگرافی خاص و سخت‌گذر بودن مسیر برشمرد و تأکید کرد: مهندسان ایرانی در تمامی شرایط، حتی در ایام جنگ و محدودیت‌های شدید، کار را متوقف نکردند و این سازه اکنون به نماد استقامت مهندسی ایران تبدیل شده است.

صادق با بیان اینکه سیاست اصلی دولت چهاردهم، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و شریان‌های حیاتی کشور است، تصریح کرد: رییس‌جمهور شخصاً پیگیر تکمیل کریدور‌های اصلی بودند و عزم راسخ دولت برای روان‌سازی مسیر خدمت، زمینه‌ساز پیشبرد این پروژه شد.

وی با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر در توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: در هشت سال گذشته ۲ هزار کیلومتر ریل در کشور احداث شده که بیانگر غلبه دانش مهندسی ایرانی بر چالش‌هاست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و ترانزیتی این خط ریلی گفت: این قطار نویدبخش استمرار تردد در تمام شرایط اقلیمی است و برنامه‌ریزی برای رساندن این خط ریلی به مرز، به عنوان یک ضرورت استراتژیک در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز سوت قطار را شنیدیم که حاصل زحمات مهندسان ایرانی، جوانان غیور ایرانی، کارگران زحمتکش، مهندسان مشاور و پیمانکاران است که در آن بیش از ۴۰ تونل، بیش از ۶۰ پل بزرگ و بیش از ۴۵۰ پل کوچک در توپوگرافی سنگینی که در مسیر میانه تا اردبیل وجود داشت احداث کردند که یک اتفاق بسیار مهم برای مردم شریف ایران، مهندسی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این پروژه عزیزان زیادی اعم از مهندسان، مشاوران و مدیران در دولت‌های قبل زحمت کشیدند تا بالاخره این زحمات در دولت چهاردهم به ثمر رسید.

صادق از مردم شریف و نجیب استان اردبیل که همه این سال‌ها را صبوری کردند تا به امروز که این قطار به حرکت درآمد، قدردانی کرد و افزود: شبکه کریدوری کشور مورد تاکید رییس‌جمهور است و انشاالله با مطالعاتی که در این زمینه انجام خواهد شد اتصال راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد در اولویت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عملیات اجرایی راه‌آهن اردبیل- میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۴ آغاز شد.

ساخت راه‌آهن اردبیل- میانه که جزو سخت‌ترین طرح‌های ریلی کشور به شمار می‌رود، پیش از سال ۹۴ با کندی پیش می‌رفت، اما با پیگیری مسئولان امر این طرح سرعت گرفت و با وجود تنگنا‌های اعتباری اقدامات زیرسازی و ریل‌گذاری آن تسریع شد.

مشخصات این پروژه ریلی در ۱۲ قطعه شامل ۳۵ درصد منطقه کوهستانی و سخت‌گذر، ۴۵ درصد تپه ماهور و ۲۰ درصد دشت است.

همچنین مرتفع‌ترین پل ریلی کشور به ارتفاع ۸۱ متر، ۲۷ کیلومتر تونل و بازگشایی هفت کیلومتر گالری از دیگر مشخصات فنی این پروژه به شمار می‌رود که تکمیل و احداث آن را در زمره دشوارترین پروژه‌های اجرایی کشور قرار داد.

به گفته مسئولان امر، در پروژه راه‌آهن اردبیل- میانه در نهایت ۶۲ دهنه تونل به طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، چهار کیلومتر پل دره‌ای بزرگ، سه کیلومتر پل آب‌رو و ۱۰ دستگاه گالری به طول چهار کیلومتر اجرا شده است.

حجم عملیات اجرایی این خط ریلی بسیار گسترده بوده و برای تکمیل آن حدود ۳۵ هزار تن مصالح فلزی همچون آهن‌آلات، میلگرد، کابل و حدود ۲۲۰ هزار تن سیمان مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۳۵ همت در حوزه ریلی کشور سرمایه‌گذاری شد

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم ریل در حمل و نقل زمینی از ۱۰ به ۳۰ درصد مد نظر قرار گرفته که استان اردبیل باید از این ظرفیت جهت کاهش تصادفات و صرفه جویی در سوخت استفاده کند.

بازوند اظهار کرد: حدود سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آهن در سطح کشور در حال احداث است و اعتبارات لازم برای اجرای این سطح از طرح‌های ریلی از محل تهاتر نفتی تامین شده و بی تردید در سال‌های آینده نیز طرح‌های در حال اجرای ریلی کشور با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه توسعه و تجهیز راه آهن استان اردبیل منوط به استقبال مردم و صاحبان بار برای جابجایی کالا است ادامه داد: ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش مسافری ضروری است، زیرا با یک قطار انتظار مردم استان برآورده نخواهد شد.

بازوند با اشاره به اهمیت ملی این طرح اظهار کرد: راه‌آهن میانه-اردبیل به طول ۱۷۳.۵ کیلومتر، یکی از طرح‌های مهم ریلی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی سراسری ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور با تشریح ویژگی‌های فنی راه آهن اردبیل گفت: در مسیر راه‌آهن میانه-اردبیل، ۲۳۹ دستگاه ابنیه فنی شامل پل‌ها و تونل‌ها اجرا شده که از جمله آنها می‌توان به ۶۲ تونل به طول بیش از ۲۴ کیلومتر،۲۹ دستگاه پل خاص به طول حدود جهار هزار و ۳۰۰ متر و ۱۴۸ دستگاه گالری به طول هفت هزار و ۵۰۰ متر اشاره کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: راه‌آهن میانه-اردبیل علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و افزایش دسترسی استان اردبیل به کریدور‌های حمل‌ونقل کشور خواهد داشت.