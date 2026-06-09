باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - لرستان همواره به عنوان یکی از استان‌های پربارش کشور شناخته شده است؛ استانی که رودخانه‌های خروشان، چشمه‌های فراوان و طبیعت سرسبز آن زبانزد است. اما در پس این تصویر زیبا، واقعیتی نگران‌کننده نهفته است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد فراوانی بارش، لزوماً به معنای امنیت آبی نیست.

این روزها با وجود بارندگی‌های مناسب در سال‌های اخیر، همچنان بخش قابل توجهی از آب شرب مردم لرستان از طریق چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. موضوعی که از یک سو بیانگر نبود منابع پایدار تأمین آب و از سوی دیگر زنگ هشداری برای آینده استان است. وابستگی به منابع زیرزمینی در شرایطی که تغییرات اقلیمی هر روز چهره جدیدی از خود نشان می‌دهد، نمی‌تواند راهکاری مطمئن برای نسل‌های آینده باشد.

تناقض تلخ ماجرا اینجاست که استانی با این حجم از بارش، در فصل تابستان نگران تأمین آب شرب شهروندان خود است. این مسئله بیش از هر چیز، ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مدیریت منابع آب، تکمیل طرح‌های آبرسانی و بهره‌گیری از ظرفیت سدها را یادآور می‌شود. آبی که امروز از کوهستان‌های لرستان جاری می‌شود، اگر به درستی مدیریت نشود، فردا می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود.

از سوی دیگر، رشد جمعیت، افزایش مصرف و توسعه شهرها و روستاها، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده است. تأمین آب برای صدها هزار مشترک در شهرها و روستاهای استان، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاهی فراتر از راهکارهای مقطعی است.

آب شرب ۶۵۰ هزار مشترک لرستانی روی دوش منابع آبی

نوریزدان در ادامه به جمعیت تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: جمعیت لرستان حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۵۹۵ هزار نفر در مناطق روستایی و مابقی در شهرها سکونت دارند و از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین از وجود حدود ۶۵۰ هزار مشترک آب در سطح استان خبر داد و افزود: ارائه خدمات پایدار به این تعداد مشترک نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصرف و مشارکت شهروندان در صرفه‌جویی آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به گستردگی سکونتگاه‌های روستایی استان گفت: لرستان دارای ۲ هزار و ۸۴۲ روستا است که در حال حاضر حدود ۸۴ درصد آنها تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند. توسعه شبکه‌های آبرسانی روستایی و ارتقای کیفیت خدمات در مناطق کم‌برخوردار از اولویت‌های مهم این شرکت به شمار می‌رود.

نوریزدان در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضلاب را در عبور موفق از پیک مصرف تابستان همراهی کنند و گفت: مدیریت مصرف آب، مهم‌ترین راهکار برای حفظ پایداری منابع آبی و تأمین آب شرب برای همه شهروندان است.

البته مسئولیت حفظ منابع آبی تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست. شهروندان نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده دارند. مصرف بهینه آب، پرهیز از هدررفت و توجه به فرهنگ صرفه‌جویی می‌تواند بخشی از فشار موجود بر منابع آبی را کاهش دهد.

امروز لرستان بیش از هر زمان دیگری به «آب پایدار» نیاز دارد؛ آبی که نه فقط برای عبور از تابستان امسال، بلکه برای تضمین آینده نسل‌های بعدی استان تأمین شود. لرستان پرباران است، اما برای رهایی از دغدغه کم‌آبی، تنها بارش کافی نیست؛ مدیریت، سرمایه‌گذاری و نگاه آینده‌نگرانه، حلقه‌های گمشده این زنجیره هستند.