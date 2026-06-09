مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفت: در سال گذشته ۷۱۲ نفر از متخلفان محیط‌زیستی در استان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با تشریح عملکرد یگان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۴، از افزایش قابل توجه اقدامات نظارتی، برخورد با متخلفان و توسعه رویکرد‌های پیشگیرانه در سطح استان خبر داد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۷۱۲ نفر از متخلفان محیط‌زیستی در استان دستگیر و در مجموع ۶۰۰ پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است که بیانگر تشدید نظارت‌ها و عزم جدی در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی است.

اشرفی با اشاره به کشفیات حوزه شکار و صید افزود: در این مدت ۲۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۴۴ قبضه سلاح مجاز کشف و ضبط شده و همچنین ۱۰۳۸ مورد ادوات شکار و صید شامل فشنگ، تور، قایق، موتوربرق، موتورقایق، شوکر، باطری و اره موتوری از متخلفان کشف شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حفاظت از حیات وحش، ۶۲۱ قطعه پرنده زنده کشف شده از متخلفین پس از تیمار و اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شده‌اند. همچنین ۱۰ مورد پستاندار زنده کشف و ۲۰ رأس پستاندار شکارشده ضبط شده است. در همین راستا ۲۴۲۹ قطعه پرنده شکارشده و ۹۲۲۳ قطعه آبزی نیز کشف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه گفت: ۵۱ مورد دستگیری پیش از اقدام به شکار و صید انجام شده که نشان‌دهنده ارتقاء اشراف اطلاعاتی و حضور مؤثر یگان حفاظت در زیستگاه‌ها است. همچنین ۱۴ مورد دستگیری در زمینه خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش ثبت شده است.

اشرفی افزود: در بخش تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، ۲۳۱۴ رأس دام در تعلیف غیرمجاز شناسایی و ۲۴۷۰ مورد تخلف شامل زغال‌گیری، برداشت گیاهان کوهی، قطع درختان، سم‌ریزی و حمل و دپوی چوب جنگلی ثبت و پیگیری شده است.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی اقدامات انجام‌شده گفت: میزان ضرر و زیان و وصولی از متخلفان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال بوده که نشان‌دهنده پیگیری مؤثر پرونده‌ها و اعمال قوانین بازدارنده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین به نقش فناوری در مقابله با تخلفات اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۰۰ مورد پایش و رصد فضای مجازی با هدف شناسایی و برخورد با متخلفان انجام شده که به کشف و پیگیری موارد متعددی منجر شده است.

اشرفی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقاء اقدامات حفاظتی، بر اجرای راهکار‌های تکمیلی؛ توسعه یگان‌های گشت و تجهیز نیرو‌ها به فناوری‌های نوین مانند دوربین‌های پایش هوشمند، پهپاد و سامانه‌های ردیابی برای افزایش پوشش حفاظتی در مناطق حساس؛ افزایش جرایم و بازنگری در قوانین بازدارنده به‌منظور کاهش صرفه اقتصادی تخلفات زیست‌محیطی؛ گسترش آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی با مشارکت رسانه‌ها، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش تخلفات؛ تقویت همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و محلی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها؛ هوشمندسازی پایش تخلفات از طریق توسعه رصد فضای مجازی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه متخلفان و همچنین حمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به‌ویژه در مناطق وابسته به شکار و صید، برای کاهش فشار بر منابع طبیعی تأکید کرد.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه، نیازمند مشارکت فعال مردم، همکاری دستگاه‌ها و استمرار اقدامات نظارتی و پیشگیرانه خواهد بود.

منبع: محیط زیست خوزستان

برچسب ها: محیط زیست ، خوزستان
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