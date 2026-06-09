دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت اعضای شورای معین این شورا با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۶ به شش درس کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح مصوبات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا اظهار کرد: در این جلسه، بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه برای کنکور ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم و تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در کنکور ۱۴۰۵ لحاظ شود و در کنکور ۱۴۰۶ نیز تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اعضای شورا با وجود تأکید بر کارشناسی بودن مصوبات گذشته، با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی و همچنین در راستای کاهش فشار‌های روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ موافقت کردند.

خسروپناه همچنین از کاهش تعداد دروس امتحان نهایی پایه یازدهم برای آزمون سراسری ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: بر این اساس، در کنکور سال ۱۴۰۶ تنها سوابق شش درس پایه یازدهم در کنار سوابق تمامی دروس پایه دوازدهم مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در آزمون سراسری ۱۴۰۵ که در اواخر مردادماه برگزار می‌شود، سوابق تحصیلی شش درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی تمامی دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در فرآیند پذیرش دانشجو اعمال خواهد شد.

برچسب ها: کنکور سراسری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
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