وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بازگشت کوره هشتم فولاد مبارکه به مدار تولید خبر داد و این اتفاق را نمادی از توان فنی، اراده و همت متخصصان و کارکنان صنعت فولاد کشور دانست.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بازگشت کوره هشتم فولاد مبارکه به مدار تولید خبر داد و این اتفاق را نمادی از توان فنی، اراده و همت متخصصان و کارکنان صنعت فولاد کشور دانست.

اتابک در جریان بازدید از شرکت فولاد مبارکه  در گفت‌وگو با خبر اظهار کرد: فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور است که نه‌تنها در سطح ملی بلکه در عرصه بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به این مجموعه در پی حملات صورت‌گرفته در هفته‌های گذشته افزود: پس از اصابت‌های سنگینی که به این مجموعه وارد شد، موضوعات و چالش‌های متعددی درباره زمان و نحوه راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی مطرح بود، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها و خارج از انتظار بسیاری از کارشناسان، کوره هشتم ذوب فولاد مبارکه امروز بار دیگر به مدار تولید بازگشت.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت این موفقیت را حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران، مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران و کارکنان فولاد مبارکه دانست و گفت: این دستاورد در درجه نخست به لطف خداوند متعال و در مرحله بعد به همت و غیرت مجموعه مدیریتی و نیروهای متخصص فولاد مبارکه محقق شد.

اتابک با تأکید بر نقش صنعت فولاد در اقتصاد کشور تصریح کرد: صنعت فولاد یکی از بخش‌های بسیار اثرگذار در اقتصاد ملی و اشتغال کشور به شمار می‌رود و فولاد مبارکه نیز به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد کشور نقش راهبردی در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: حدود ۴۵ روز پیش این مجموعه هدف حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اما امروز در کنار کوره هشتم فولاد مبارکه شاهد هستیم که با پایداری و تلاش مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران این مجموعه و همچنین همکاری گسترده جامعه فنی کشور، فرآیند راه‌اندازی مجدد این کوره با موفقیت به سرانجام رسیده است.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: کوره هشتم فولاد مبارکه امروز با یاد و خاطره شهدایی که در جریان این حادثه در این کارخانه جان خود را فدای ایران اسلامی کردند، فعالیت خود را از سر گرفت و این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و خوداتکایی صنعت کشور در عبور از شرایط دشوار است.

اتابک ابراز امیدواری کرد روند بازگشت کامل ظرفیت‌های تولیدی فولاد مبارکه با همین سرعت و موفقیت ادامه یابد و این مجموعه همچنان نقش مؤثر خود را در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کند.

 

برچسب ها: تجارت ، فولاد مبارکه
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