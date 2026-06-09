نخست وزیر لهستان گفت که اين كشور باید در مذاکرات صلح اوکراین مشارکت داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان روز سه‌شنبه پس از دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با رهبران انگليس، آلمان و فرانسه (E۳)، گفت که لهستان باید در مذاکرات صلح اوکراین مشارکت داشته باشد.

توسک در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگوی خود با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اظهار داشت: «هر توافقی که لهستان در آن شرکت نکند، توسط ما رعایت نخواهد شد، به این معنی که ما را ملزم نمی‌کند و لهستان یک حلقه کاملاً ضروری برای مذاکرات جدی در مورد آینده اوکراین و منطقه است.»

علاوه بر این، نخست وزیر لهستان از قالب مذاکرات E۳ ابراز نارضایتی کرد.

توسک گفت: «من با [جورجیا] ملونی، نخست وزیر [ایتالیا] صحبت کردم که از وجود این قالب هیجان‌زده نیست.» و اعلام کرد که در روز‌های آینده جلسه‌ای با E۳، از جمله لهستان و ایتالیا، برگزار خواهد شد.

منبع: رويترز

برچسب ها: دونالد توسک ، جنگ اوکراین
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