نخست وزیر لهستان گفت که اين كشور باید در مذاکرات صلح اوکراین مشارکت داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان روز سهشنبه پس از دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با رهبران انگليس، آلمان و فرانسه (E۳)، گفت که لهستان باید در مذاکرات صلح اوکراین مشارکت داشته باشد.
توسک در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگوی خود با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اظهار داشت: «هر توافقی که لهستان در آن شرکت نکند، توسط ما رعایت نخواهد شد، به این معنی که ما را ملزم نمیکند و لهستان یک حلقه کاملاً ضروری برای مذاکرات جدی در مورد آینده اوکراین و منطقه است.»
علاوه بر این، نخست وزیر لهستان از قالب مذاکرات E۳ ابراز نارضایتی کرد.
توسک گفت: «من با [جورجیا] ملونی، نخست وزیر [ایتالیا] صحبت کردم که از وجود این قالب هیجانزده نیست.» و اعلام کرد که در روزهای آینده جلسهای با E۳، از جمله لهستان و ایتالیا، برگزار خواهد شد.
منبع: رويترز